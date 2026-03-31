При сильном взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали десятки человек

17:35 31.03.2026

Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие.

"По уточненным данным, в результате происшествия <...> погибли два человека. Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести", — цитирует сообщение компании "Сибур" РИА Новости.

По данным ТАСС, число погибших при пожаре выросло до трех.

Пожар на производстве синтетического каучука а Нижнекамске произошел из-за сбоя в работе оборудования. Сейчас пожар локализован и его продолжают тушить, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На месте работают 19 бригад скорой помощи. Также туда направили вертолет санавиации из Казани. К вылету готовятся и специалисты федеральных медицинских центров. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.