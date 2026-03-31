При сильном взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали десятки человек

© KM.RU, Илья Шабардин

Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие.

"По уточненным данным, в результате происшествия <...> погибли два человека. Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести", — цитирует сообщение компании "Сибур" РИА Новости.

По данным ТАСС, число погибших при пожаре выросло до трех.

Пожар на производстве синтетического каучука а Нижнекамске произошел из-за сбоя в работе оборудования. Сейчас пожар локализован и его продолжают тушить, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. 

Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

На месте работают 19 бригад скорой помощи. Также туда направили вертолет санавиации из Казани. К вылету готовятся и специалисты федеральных медицинских центров. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

  1. 31.03.2026, 19:35
    Гость: Бобер

    Как же печально выглядят идиоты - это про олигархов (особенно нефтяных).
    Им еще 3 года назад говорили создавайте свои армии, покупайте зенитки и прочее ПВО, защищайте свои объекты сами! А сейчас с них срубают денег на войну, причем те, кто эту войну выиграть не может! Просто потому, что деньги проходят всю воровскую вертикаль, на конце которой немотивированный тракторист-контрактник или насильно мобилизованный студент. Свои армии решили бы не только вопрос защиты, но и разговаривать с вымогателями денег из кремля - было бы куда легче.
    Но тут клинический случай тупости.

Выбор читателей
Шойгу: цели США и Израиля в войне на Ближнем Востоке «никому не понятны»
«Люди, продолжающие настаивать, что война на Украине носит гражданский характер, по незнанию или по злому умыслу работают на поражение»
Секретная миссия: Депутаты Госдумы отправились в США гнуть линию Кирилла Дмитриева, а не России?
Первые ласточки: как Европа готовится воевать с Россией напрямую
Избранное
Украина загоняет в тупик переговоры по Донбассу
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
Бродячий цирк «Чтобы нас согреть» (CD и МС)
Мошенничество на крови: Зеленский хочет обмануть мир «референдумом», чтобы не выполнять украинские обязательства?
«Литовский таран» белорусского «батьки»
Глеб Самойлов велел остерегаться подделок «Как на войне»
Флип «Ты и я» (интернет-сингл)
Дельфин показал театр одного актера на акустике
Helvegen «Локи» (интернет-сингл)
Сектор Газовой Атаки «Рожденный на Земле»
Triangle Sun, 25 декабря, «Урбан»
