При сильном взрыве на «Нижнекамскнефтехиме» пострадали десятки человек
Десятки человек пострадали при взрыве в одном из цехов "Нижнекамскнефтехима", есть погибшие.
"По уточненным данным, в результате происшествия <...> погибли два человека. Восемь человек госпитализированы. Остальные 64 обратившихся за медицинской помощью получили повреждения легкой степени тяжести", — цитирует сообщение компании "Сибур" РИА Новости.
По данным ТАСС, число погибших при пожаре выросло до трех.
Пожар на производстве синтетического каучука а Нижнекамске произошел из-за сбоя в работе оборудования. Сейчас пожар локализован и его продолжают тушить, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Управление СК России по Татарстану возбудило дело о нарушении требований промышленной безопасности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
На месте работают 19 бригад скорой помощи. Также туда направили вертолет санавиации из Казани. К вылету готовятся и специалисты федеральных медицинских центров. Глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.
