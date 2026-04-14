Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ». Награду ему вручила исполнительный директор Союза производителей цемента Дарья Мартынкина в ходе рабочей встречи, пишут «Ведомости».

«Я благодарен ей за такую высокую оценку нашей деятельности. Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В ходе встречи также обсуждалась реализация проекта модернизации и расширения мощностей «Чеченцемента». По оценке Мартынкиной, на сегодняшний день выполнено порядка 90% основных работ по строительству нового цементного завода, завершен монтаж ключевого оборудования. При сохранении текущих темпов запуск производства ожидается до конца года.

Проект предусматривает создание современного высокотехнологичного производства по сухому способу мощностью до 1 млн т цемента в год. Кадыров отметил, что на базе предприятия действует современный учебный центр, совместно с профильным университетом реализуются образовательные проекты по подготовке кадров.

  1. 14.04.2026, 23:22
    Гость: Лучезар

    Орден надо из цемента сделать. И весом килограммов в 10. Чтобы можно было носить и гордиться.

