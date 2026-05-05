В Чебоксарах после атаки ВСУ приостановили работу общественного транспорта
Вооруженные силы Украины дважды атаковали беспилотниками Чебоксары — город расположен примерно в 1,2 тыс. км от российско-украинской границы.
В ночь на 5 мая в республике Чувашия объявили режим «Ракетная опасность», глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. В то же время Росавиация ввела ограничения на полеты в чебоксарском аэропорту, пишет Газета.RU.
Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым. Местные жители сообщили, что слышали гул и видели вспышку в небе. А позже взрывы были зафиксированы и в других районах, где силы ПВО отражали воздушную атаку.
В 02:30 мск удары по Чебоксарам подтвердил глава республики Олег Николаев: он заявил, что «службы отработали штатно и оперативно» и пострадавших нет. Однако в республиканском минздраве уточнили, что пострадали как минимум трое. Один местный житель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Еще двое находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают помощь амбулаторно.
Утром Чебоксары вновь попали под удар: Николаев сообщил о повторной атаке.
«Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», — написал он.
Николаев добавил, что «сохраняется реальная опасность», и попросил жителей оставаться в безопасных местах и строго следовать рекомендациям спецслужб. Глава Чебоксар Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. Он также объявил, что в целях безопасности «работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок».
Канал Mash сообщил, что один из БПЛА влетел в шестой этаж многоквартирного дома — стекла выбило как минимум в восьми квартирах, начался пожар. Жителей эвакуируют. В результате один человек погиб, ещё десять пострадали.
В регионе продолжают звучать сирены и работать расчеты ПВО.
В пресс-службе администрации Чебоксар сообщили о создании оперативного штаба для помощи всем нуждающимся. Школы в регионе переводятся на дистанционное обучение.
