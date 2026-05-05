В Чебоксарах после атаки ВСУ приостановили работу общественного транспорта

Вооруженные силы Украины дважды атаковали беспилотниками Чебоксары — город расположен примерно в 1,2 тыс. км от российско-украинской границы.

В ночь на 5 мая в республике Чувашия объявили режим «Ракетная опасность», глава Чебоксар Станислав Трофимов призвал горожан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. В то же время Росавиация ввела ограничения на полеты в чебоксарском аэропорту, пишет Газета.RU.

Около 01:30 мск Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о нескольких взрывах в городе. По данным канала, в одном из районов был виден дым. Местные жители сообщили, что слышали гул и видели вспышку в небе. А позже взрывы были зафиксированы и в других районах, где силы ПВО отражали воздушную атаку.

В 02:30 мск удары по Чебоксарам подтвердил глава республики Олег Николаев: он заявил, что «службы отработали штатно и оперативно» и пострадавших нет. Однако в республиканском минздраве уточнили, что пострадали как минимум трое. Один местный житель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Еще двое находятся в состоянии легкой степени тяжести и получают помощь амбулаторно. 

Утром Чебоксары вновь попали под удар: Николаев сообщил о повторной атаке.

«Уважаемые земляки, враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку — зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем», — написал он.

Николаев добавил, что «сохраняется реальная опасность», и попросил жителей оставаться в безопасных местах и строго следовать рекомендациям спецслужб. Глава Чебоксар Трофимов призвал жителей по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. Он также объявил, что в целях безопасности «работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок». 

Канал Mash сообщил, что один из БПЛА влетел в шестой этаж многоквартирного дома — стекла выбило как минимум в восьми квартирах, начался пожар. Жителей эвакуируют. В результате один человек погиб, ещё десять пострадали.

В регионе продолжают звучать сирены и работать расчеты ПВО.

В пресс-службе администрации Чебоксар сообщили о создании оперативного штаба для помощи всем нуждающимся. Школы в регионе переводятся на дистанционное обучение.

  3. 05.05.2026, 19:49
    Гость: Для 14:38

    Цитата Гостя14:38: - «Что же случилось с российской армией».
    Цитата ЕГО:- «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. ПОЧЕМУ ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИТ?»
    Цитата ЕГО. НР 2 «НАДУЛИ. ПРОСТО НАГЛО ОБМАНУЛИ».
    Вопрос- кто надувал?
    Вот неполный список надувателей:
    1) В апреле 2021 года Маргарита Симоньян в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» заявила: — В горячей войне мы Украину победим за два дня. Ну, чё ее побеждать то, господи? Ну, Украина, ну! Подавили эти огневые точки, …
    2) В 2017 году в рунете появилось сообщение Скабеевой с возможно шутливым якобы приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу. На ней изображен распорядок дня псковских десантников.
    06:00 Подъем
    07:00 Утренний туалет
    08:00 Завтрак
    09:00 Нападение на Украину
    12:00 Обед
    13:00 Взятие Киева
    18:00 Концерт Газманова
    21:00 Салют
    Но известно, что в каждой шутке есть доля шутки.
    3) 4) Ведмедчук, Азаров (премьер Украины)(приходите тут вас ждут)
    5) Галина Пышняк со страшилкой «про ребёнка трёх лет, мальчика маленького, в трусиках, в футболке, как Иисуса, на доску объявлений прибили.» Кто?- ясное дело бандеровцы.

  5. 05.05.2026, 18:43
    Гость: stalker

    А этот вопрос надо задать "верховному главнокомандующему" и его дружбану Шойгу, которые армию не к войне, а к парадам и прочей показухе готовили. Парки "Патриот" всякие строили, храмы возводили и выставки вооружений проводили, которых до сих пор в войсках нет.

© KM.RU, Александра Воздвиженская
