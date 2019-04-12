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В Эквадоре задержали близкого друга Ассанжа

06:38 12.04.2019
Джулиан Ассанж
Фото с сайта 24smi.org
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В Эквадоре задержали человека, близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД страны Мариа Паула Ромо. По ее словам, власти подозревают его во вмешательстве во внутренние дела страны.

"Человек, очень близкий к организации, живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", - сказала министр.

По ее словам, ключевой член WikiLeaks и близкий Ассанжу человек несколько раз путешествовал с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо в Колумбию, Испанию и Венесуэлу.

Кроме того, у властей страны есть данные о проживающих в Эквадоре двух русских хакерах, которые также могли быть связаны с Ассанжем и против которых будет выдвинуто обвинение.

"В отношении двух иностранцев, имеющих российское гражданство, не могу дать больше информации... Они до сих пор находятся в стране", - сказала она.

В свою очередь адвокат Ассанжа Карлос Поведа уточнил, что речь идёт о друге основателя WikiLeaks. "Это друг, он не его советник, адвокаты не знают, по какой причине он был арестован, но это неправда, что он некий помощник", - сказал собеседник агентства, добавив, что власти Эквадора не разрешают задержанному встретиться с адвокатами.

Эквадор решил отказать Ассанжу, скрывавшемуся в посольстве республики в Лондоне на протяжении семи лет, в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Утром 11 апреля основателя WikiLeaks арестовали.

Согласно ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года, ему вменяется непоявление в суде. На Ассанжа выдали ордера также Швеция и США. Шведские власти обвиняли его в изнасиловании, а США - в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных им служебных документов.

В четверг суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания на второе мая. Также он постановил, что до 12 июня США должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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12.04.2019, 13:12
Гость: короткий обзор

Ленин продажный подлец сказал предыдущий президент Эквдора. Впрочем просто так человека Ленином не назовут.
12.04.2019, 12:59
Гость: Чингачгук

В Эквадоре нынешний глава подпиндосник, ранее был нормальный.
12.04.2019, 11:58
Гость: gvozd

проблема на самом деле в беспределе судебной системы британии.
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