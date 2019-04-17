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Сумма пожертвований на восстановление Нотр-Дама достигла 1 млрд евро

14:56 17.04.2019
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Сумма пожертвований, обещанных на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара, достигла €1 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.

Средства поступают преимущественно от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, выбранных Министерством культуры Франции. Глава ведомства Франк Риестер также объявил в среду на своей странице в Twitter о запуске интернет-портала, через который можно сделать пожертвования на восстановление собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе ремонтных работ на верхних уровнях. Огонь полностью уничтожил шпиль собора, часы и большую часть кровли. 

Темы: Пожар в Нотр-Даме
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 16:50
Гость: Кутузов

Если бы загорелся кремль, я бы тоже помог ,но не деньгами ,а высокооктановыми углеводородами.Ведро с меня.Оперативность гарантирую.А дальше и другие подтянуться.
17.04.2019, 16:13
Гость: Катапуся

Мы с мужем тоже пожертвовали.
17.04.2019, 16:02
Гость: ого

Сумма однако хорошая,пора российских реставраторов-распильщиков подогнать.
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