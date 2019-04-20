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Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

14:02 20.04.2019
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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко осудил заявления Зеленского по Донбассу. В частности, недовольство президента вызвало применение оппонентом термина "повстанцы ДНР / ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе".

Помпео заверил, что США и впредь будут оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. Как отмечается, в этом контексте было высказано "неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе".

Госсекретарь пожелал действующему главе государства успехов во втором туре президентских выборов.

В ходе дебатов Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить "войну" в Донбассе. "И по поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", - сказал он, закончив выступление словами "Слава Украине!"

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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20.04.2019, 19:50
Гость: из киева

Сказал - в вопросе": "Скажите, откуда в пайках повстанцев ДНР конфеты Рошен?". Смотрите стенограмму дебатов на Олимпийском.
Глупая терминологическая оговорка, объяснимая малым политическим опытом и нисколько не свидетельствующая о его симпатиях к ним.
20.04.2019, 19:23
Гость: Прихожке

Никто слово "повстанцы" не слышал,не надо врать! Сильная,не сильная армия в Украине-это к делу не относится,ничего хорошего россии и от Зеленского ожидать не придется,учитывая,что он занимался волонтерской помощью ВСУ,о которой многие забыли,только не надо забывать,что за Гопничество надо отвечать!
20.04.2019, 18:21
Гость: Товарищ Сухов

Теперь будем принимать в Министры Обороны Украины Надю Савченко. ВСУ должны подчиняться нашему командованию теперь абсолютно.
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