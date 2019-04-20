Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

14:02

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко осудил заявления Зеленского по Донбассу. В частности, недовольство президента вызвало применение оппонентом термина "повстанцы ДНР / ЛНР" "в отношении российских оккупационных войск в Донбассе".

Помпео заверил, что США и впредь будут оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. Как отмечается, в этом контексте было высказано "неприятие блокирования российской стороной объявления Пасхального перемирия в Донбассе".

Госсекретарь пожелал действующему главе государства успехов во втором туре президентских выборов.

В ходе дебатов Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить "войну" в Донбассе. "И по поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", - сказал он, закончив выступление словами "Слава Украине!"