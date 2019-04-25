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Проживающие в Прибалтике ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

10:27 25.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике, сообщает ТАСС.

"Установить, что начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны <…>, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. Названная выплата приурочивается к Дню Победы", - говорится в указе.

Темы: Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 15:59
Гость: Татьяна Алексеевна

Есть ОТДЕЛЬНЫЙ Указ.
25.04.2019, 15:38
Гость: Внуку Алексу

Не мучайся там, страдалец, переезжай в Россию, тебе тут российский паспорт на льготных условиях дадут, за однушку платить будешь сущие копейки, а школы все - русские. Ждём.
25.04.2019, 14:49
Гость: Старый евrей

Вы там не ошибитесь, а то "ветераны"-эсэсовцы еще и деньги получат... Они там целыми табунами передвигаются... как гей-парад, да.
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