Проживающие в Прибалтике ветераны получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

10:27

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Прибалтике, сообщает ТАСС.

"Установить, что начиная с 2019 года гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны <…>, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей. Названная выплата приурочивается к Дню Победы", - говорится в указе.