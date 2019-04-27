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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

19:17 27.04.2019

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне православной Пасхи, сошел Благодатный огонь. До этого тысячи людей молились несколько часов.

Фото с сайта vesti.ru

Схождение Благодатного огня верующие со всего мира приветствовали словами: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!"

Затем верующие зажгли свои свечи от свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III, пишут "Вести".

В Россию Благодатный огонь будет доставлен в специальной капсуле, которую зажег в Иерусалиме председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Капсулу доставят самолетом и привезут в храм Христа Спасителя к ночной пасхальной службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Российские верующие, которые будут встречать Благодатный огонь в аэропорту Внуково, зажгут от него свои свечи и развезут их в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов России.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Чудо схождения Благодатного огня происходит там каждый год накануне православной Пасхи. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 01:42
Гость: Нэмо

Не перестаю удивляться, тому фанатизму, который демонстрируют обманутые православными попами люди. Верят в эту чушь об огне и всякое другое бессовестное вранье об Иисусе Христе, и еще платят за это деньги, при этом называя весь этот бред Христианством. Неужели трудно взять Библию и самим, наконец, почитать, что такое Пасха, что повелел своим ученикам сам Иисус в последний вечер с ними ежегодно отмечать 14 Нисана по еврейскому календарю. Причем здесь какой-то огонь, якобы сошедший с небес, куличи и крашеные яйца, творожная паста, названная пасхой?. Все это чистой воды язычество, ничего общего не имеющее с Христианством, то есть с учением Иисуса Христа. Когда же, наконец, прекратится это мракобесие?!
27.04.2019, 22:39
Гость: окак!

Откуда знаешь?
27.04.2019, 22:20
Гость: НХ

Католические священники не нисходят к этому пошлому обману. Это только православные верят в давно разоблаченные чудеса. Сошествие благодатного огня преподносится как чудо, прямо свидетельствующее о существовании сверх естественных сил, о существование Бога. Самое забавное, что в это чудо верят многие высокопоставленные чиновники России.
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