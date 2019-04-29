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Россия сменит своего посла в Великобритании

18:19 29.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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В середине лета российскую дипмиссию в Лондоне ждут большие перемены. По данным источников издания «Коммерсант», нынешний посол России в Великобритании Александр Яковенко станет руководителем Дипломатической академии. Его место может занять глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Как сообщило издание, точное имя преемника Яковенко пока не известно.

На пост посла в Великобритании претендуют несколько кандидатов, в том числе уровня замминистра, сообщило издание.

Руководителями российских дипмиссий в странах, с которыми у РФ сложные двусторонние отношения, чаще становятся дипломаты, которые прошли по карьерной лестнице путь до должности заместителя министра иностранных дел.

По словам одного из собеседников «Ъ» в МИД РФ, на этот раз новым послом России в Великобритании вряд ли станет кто-то из заместителей Сергея Лаврова, так как после инцидента в Солсбери отношения между странами ухудшились, соответственно, эта должность стала считаться не самой привлекательной.

64-летний Яковенко, по данным источника издания, вполне может стать главой Дипломатической академии МИД России. Сейчас должность временно исполняющего обязанности ректора этого учебного заведения занимает бывший посол России в Перу Михаил Троянский.

Темы: Россия, Великобритания, Деятельность иностранных посольств в России
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 20:49
Гость: Сменят

вместе с послихой?
29.04.2019, 20:19
Гость: Хмы

А посла любителя кататься на авианосце оставят в Москве, или пошлют к малайцам любителям куковщинки?
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