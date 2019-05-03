Гуманитарная группа ВСУ оказалась карательным отрядом

18:05

Командование так называемой ООС под видом гуманитарной подгруппы отправило на линию разграничения офицеров для выявления недовольных и борьбы с ними.

Об этом в рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских боевиков на «горячую линию» МВД ЛНР сообщил один из военнослужащих ВСУ, сопровождавших данную группу офицеров.

В Министерстве внутренних дел об этом узнали благодаря министерской программе по оплате сведений о преступлениях украинских боевиков. На горячую линию МВД ЛНР поступил звонок от одного из военнослужащих ВСУ, сопровождавших данную группу офицеров.

«Мне и еще нескольким моим сослуживцам было приказано сопровождать на линии соприкосновения группу из четырех важных офицеров. Они должны были приехать в Золотое и Катериновку с целью предоставления гуманитарной помощи, налаживания взаимодействия с местными, проведения медосмотров и просто оценки обстановки.

На деле, когда мы туда приехали, они сразу начали рыть землю в поисках недовольных. Никакой гуманитарной помощи, сплошные допросы и задержания. Прям какая-то охота на местных началась. Естественно, они нас будут ненавидеть, а за что нас любить?

Когда вот такие вот "офицеры" вместо помощи занимаются карательными операциями! Я и мои товарищи считаем, что имена этих офицеров должны быть известны, потому что такие, как они, способствуют продолжению войны!» - добавил военнослужащий.

Солдат сообщил имена и звания офицеров, которые работали на линии соприкосновения:

- Полковник Мирошниченко (заместитель начштаба по стратегическим коммуникациям ОКП ООС, начальник рабочей группы - прим. ред.)

- Полковник Гуменний (начальник группы взаимодействия отдела гражданско-военного сотрудничества ОКП ООС - прим. ред.)

- Подполковник Глебичук (начальник группы координации отдела гражданско-военного сотрудничества ОКП ООС - прим. ред.)

- Майор Пшеничный (начальник группы планирования отдела гражданско-военного сотрудничества - прим. ред.)

По тому же каналу МВД ЛНР получило сведения о том, как недостачи списывают на потери в результате несуществующих обстрелов.

Так, на горячую линию министерства позвонил военнослужащий 10 ОГШБр ВСУ и сообщил о факте расхищения военного имущества и попытках списать отсутствие данного имущества на потери во время боевых действий:

«Недавно у нас проверка была, с самого верха приезжали, проверяли все, что можно, людей, технику, боеприпасы. Командиры поставили задачу написать рапорт, что в результате обстрела позиций ВОП "Гера", который расположен возле Кряковки, были уничтожены радиостанция, две антенны к радиостанции и стереотруба АСТ (артиллерийская стереотруба, является основным артиллерийским наблюдательным и углоизмерительным прибором - прим. ред.)

Так вот, во-первых, что-то не припомню я таких обстрелов в последнее время, а во-вторых, стереотрубу наши командиры давно вынесли и продали!

Лично видел, когда стоял в карауле ночью, как ее со склада выносили и в какой-то "УАЗик" грузили. Так что никаких боевых потерь, а самое настоящее воровство!»