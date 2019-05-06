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Вице-премьер Китая сократил визит в США после заявления Трампа

10:05 6.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ сократил сроки своего визита в США. Как пишет "Интерфакс", он прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Ранее сообщалось, что из-за объявленных президентом Дональдом Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть полностью отменен. Отмечается, что теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - считают эксперты.

В воскресенье, 5 мая, Трамп написал в своем твиттере, что с пятницы текущей недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25-процентной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

Причиной введения новых пошлин, может быть то, что Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение. В частности, несмотря на то, что, китайские представители согласились увеличить закупки американской продукции, они не хотят идти на серьезные уступки по ключевым претензиям США, в том числе по вопросу о субсидиях, которые Пекин выделяет своим привилегированным компаниям.

Со своей стороны, китайские чиновники настаивают на том, чтобы США отменили все тарифы, которые США ввели в прошлом году, что Трамп пока отказывается сделать.

Темы: Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 17:03
Гость: mesozoic_2

Трампу не нужны никакие соглашения, ему нужен повод сорвать торговлю глобалистам, а Китай просто попал под раздачу. Проблемы у "мировых империй" всегда внутренние, а не внешние, даже войны - продолжение внутренних проблем в экономике. Как и Северный поток-2 попал под раздачу, не из-за ненависти к России Трампа, а Трампу нужны срочно рабочие места (до выборов 1,5 года), и газовики их могут дать много, если начнут вместо России поставлять газ в Европу. Если у Трампа вообще дела будут дрянь (Байден на сегодня обгоняет Трампа по голосам раза в полтора), то Трамп вообще войну затеет, которая не сможет не задеть РФ.
+
Но Клинтонша еще хуже. Война с РФ уже велась бы.
06.05.2019, 14:38
Гость: Ray Bloom

Ага, друга нашёл. Китайцы ещё хуже американцев, китайцы уже здесь, а янки далеко.
06.05.2019, 12:47
Гость: Олеся

Это очень ХОРОШО для России.
Враг пиндоса - наш Друг!
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