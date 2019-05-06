Вице-премьер Китая сократил визит в США после заявления Трампа

10:05

Заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ сократил сроки своего визита в США. Как пишет "Интерфакс", он прибудет в Вашингтон в четверг - на три дня позже запланированного срока, однако продлит пребывание в США только на один день.

Ранее сообщалось, что из-за объявленных президентом Дональдом Трампом новых тарифов на китайские товары визит китайской делегации во главе с Лю Хэ для переговоров по торговому соглашению может быть полностью отменен. Отмечается, что теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - считают эксперты.

В воскресенье, 5 мая, Трамп написал в своем твиттере, что с пятницы текущей недели увеличивает тарифы на ряд товаров китайского производства с 10% до 25%, а в ближайшей перспективе готовится обложить 25-процентной пошлиной остальные товары импорта из Китая.

Причиной введения новых пошлин, может быть то, что Трамп считает, что китайская сторона пытается внести изменения в практически готовое соглашение. В частности, несмотря на то, что, китайские представители согласились увеличить закупки американской продукции, они не хотят идти на серьезные уступки по ключевым претензиям США, в том числе по вопросу о субсидиях, которые Пекин выделяет своим привилегированным компаниям.

Со своей стороны, китайские чиновники настаивают на том, чтобы США отменили все тарифы, которые США ввели в прошлом году, что Трамп пока отказывается сделать.