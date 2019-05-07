]]> ]]>
Главная В мире Новости

Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

09:47 7.05.2019
Материалы по теме:

Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Напоминаем, что изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине - это правонарушение", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в страну на 3 года иностранцам, которые пытаются провезти георгиевские ленты.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России проводится акция "Георгиевская ленточка", она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.

Темы: Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2019, 16:15
Гость: Бтр

Путин поначалу думал вообще , что це не ленточки , а презервативы::)) подопустил либералов маненько..
07.05.2019, 15:02
Гость: Петро

А при чем здесь фрау Меркель? Вообще-то она точно такой же гражданин ФРГ как и Александр и Александру ее согласие вовсе не нужно, чтобы выражать свое мнение.
Это для Украины фрау Меркель хозяин, будешь выступать , кредитов не получишь.
Мнение фрау Меркель весомо только для украинских вассалов, а в Германии весомо мнение избирателя и налогоплательщика. Вам привыкшим холопствовать, этого не понять.
07.05.2019, 15:00
Гость: Петро

Ну во-первых не трясло, это у тебя глюки. А во-вторых их никто не запрещал и никто не срывал.
Мало того , на болотной были и украинские жовто-блакитные флаги. И о ужас, их никто не отбирал и не запрещал. А теперь пройдись по Крещатику с российским триколором.
Думаю после этого мы тебя на КМ не увидим.
Так что милок, опять мимо.
Все комментарии (14)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.