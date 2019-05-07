Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты

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Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Напоминаем, что изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты на Украине - это правонарушение", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в последнее время участились случаи отказа во въезде в страну на 3 года иностранцам, которые пытаются провезти георгиевские ленты.

На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2,55 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображение. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка - символ памяти, связи поколений и воинской славы. В России проводится акция "Георгиевская ленточка", она посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. В 2017 году акция прошла более чем в 90 странах мира.