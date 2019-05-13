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Во Франции призвали прекратить «антироссийскую истерию»

06:46 13.05.2019
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Евросоюзу пора прекратить усиливать давление на Россию и изменить политику по отношению к НАТО. Об этом заявил глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, пишет РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По словам политика, на предстоящих выборах в Европарламент необходимо выбрать депутатов, которые изменят политику ЕС. В частности, он раскритиковал идею о вступлении в НАТО Грузии, назвав это "глупой провокацией".

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Политик также предостерег от идеи с принятием в Североатлантический альянс Украины, подчеркнув, что Европа не может контролировать НАТО, и не заинтересована "в наращивании напряженности" с Россией.

Кроме того, Меланшон рассказал, что его часто называют "российским агентом", и признался, что его радует этот факт, поскольку он "хочет мира".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия прибегла к ответным мерам и взяла курс на импортозамещение. Москва отвергает ряд обвинений Европы и США и подчеркивает, что ни одно из них не подкрепляется какими-либо доказательствами.

Темы: Франция, Отношения России и стран Западной Европы, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.05.2019, 08:51
Гость: Стыдно за Россию

И что собой представляет эта левая партия "Не покорившаяся Франция"? 99% французов даже и не подозревают о её существовании.
Это что любая зачуханая партия на Западе для России стала авторитетом?.
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