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Украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

07:45 13.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, заявил бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.

Как пишет РИА Новости, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе вместо Сергея Наева, им стал Александр Сирский.

"Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - заявил Наев.

По его словам, перед украинскими военными сейчас не стоит задача силовым путем захватить всю территорию Донбасса. "Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы - политико-дипломатический", - сказал Наев.

Наев также утверждает, что у ополченцев есть планы о наступательных действиях в Донбассе. "Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предусматриваем ответные действия - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - добавил он.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.05.2019, 12:33
Гость: Nik

Ну, каклы-командиры ..., главное не воевать, а добежать до канадской границы и там закрепитбся. А там по полной программы получить от местного российского гарнизона.
13.05.2019, 12:28
Гость: Путник и разгром

Вспомнился стих юности. "Будет двигать науку вперёд, будет- если не помрет".
13.05.2019, 11:56
Гость: зачем в Киев бежать-

ведь до Шахт и Ростова ближе-одна танковая заправка....
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