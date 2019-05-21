Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

19:49

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении должности главы Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Документ опубликован пресс-службой главы государства во вторник, 21 мая.

В указе также указано, кто станет новым главой Генштаба вместо него. На замену Муженко встанет генерал-лейтенант Руслан Хомчак - военачальник, первый замкомандующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года.

Ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Накануне Зеленский, выступая с речью в Верховной раде во время инаугурации, также заявил о необходимости отставки действующих министра обороны и генерального прокурора и высказался за отмену депутатской неприкосновенности.