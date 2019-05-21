]]> ]]>
Главная В мире Новости

Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

19:49 21.05.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Руслан Хомчак. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении должности главы Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко. Документ опубликован пресс-службой главы государства во вторник, 21 мая.

В указе также указано, кто станет новым главой Генштаба вместо него. На замену Муженко встанет генерал-лейтенант Руслан Хомчак - военачальник, первый замкомандующего Сухопутными войсками Украины с 2016 года.

Ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и проведении в стране 21 июля внеочередных парламентских выборов.

Накануне Зеленский, выступая с речью в Верховной раде во время инаугурации, также заявил о необходимости отставки действующих министра обороны и генерального прокурора и высказался за отмену депутатской неприкосновенности.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.05.2019, 00:09
Гость: Лука Лукич

Институт Человека.
22.05.2019, 00:07
Гость: Лука Лукич

Для того что б стать президентом.,..надо родиться. Человеком.
21.05.2019, 22:03
Гость: патриоту

у вас-никогда Во всяком случае-пока солнце не закатится
Все комментарии (6)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.