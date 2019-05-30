Президентом Латвии стал русофоб, закрепивший «второсортность» русских

Он известен как автор преамбулы к Конституции, которая юридически закрепила «второсортность» всех проживающих в Латвии нелатышей

Сейм Латвии избрал новым президентом страны бывшего судью Европейского суда Эгила Левитса.



Эгил Левитс. Фото с сайта rus.tvnet.lv

Избранный президент Латвии известен как автор преамбулы к Конституции, которая юридически закрепила «второсортность» всех проживающих в Латвии нелатышей. В лице Эгила Левитса Прибалтика обрела «достойную» смену Дале Грибаускайте: похоже, что именно новый президент Латвии займет нишу главного прибалтийского русофоба.

Президент в Латвии — фигура символическая и церемониальная. Полномочий у него нет, реальной власти нет. Легитимности — и той как таковой нет, потому что президента выбирает не народ, а парламент. Народным избранником он не является и народные чаяния априори не выражает.

Можно долго рассуждать, для чего нужна такая политическая декорация и зачем тратить бюджетные деньги на содержание кортежа, охраны и резиденции для человека, задача которого — перерезать красные ленточки и произносить здравицы с бокалом шампанского на торжественных мероприятиях. Однако было бы неправильно говорить, что этот человек вообще ни на что не влияет.

Президент в Латвии во многом определяет атмосферу в обществе. Формально он — глава государства, и ему, как всякому свадебному генералу, положено произносить парадные речи с выражением позиции государства по важнейшим вопросам прошлого, настоящего и будущего страны.

И здесь все зависит от тона и выражений.

При желании эту роль можно использовать для разжигания ненависти и межнациональной вражды, и в истории Латвии уже были президенты, которые этой возможностью пользовались.

Очень далеко в деле разжигания зашла гражданка Канады Вайра Вике-Фрейберга, к полному недоумению незнакомых с ней соотечественников избранная латвийским Сеймом главой государства.

Президентство Фрейберги в Латвии принято связывать с «жирными годами» экономического роста, со вступлением в НАТО и Евросоюз, с олигархами и педофильскими скандалами во власти. Только г-жа президент как сугубо церемониальная фигура не имела ни к чему из этого никакого отношения. Ее реальная деятельность на посту главы государства сводилась к тому, чтобы откалывать латышей от русских, а Латвию от России.

Достигалось это с помощью публичных выступлений. Вайра Вике-Фрейберга заявляла, что 9 мая нужно русским ветеранам, чтобы «класть воблу на газету, пить водку и петь частушки». У г-жи президента были все необходимые качества, чтобы делать подобные заявления: она была неумна и при этом искренне ненавидела Россию и русских.

Теми же качествами обладает новоизбранный президент Левитс, а это значит, что латвийское общество при нем отойдет еще дальше от межнационального мира, а Латвия и Россия — от добрососедских отношений.

Эгилу Левитсу 64 года. Он родился в Риге в 1955 году. Левитс — «полукровка»: его мать была из депортированных при Сталине в Сибирь латышей, а отец — из еврейской семьи, уничтоженной в годы Холокоста. Когда в 1970-х годах для советских евреев открыли возможность выезда в Израиль для воссоединения семей, Левитсы эмигрировали из Латвии в Западную Германию.

Впрочем, Эгил Левитс евреем себя не считает, неизменно повторяя, что он латыш. Еврейских корней в себе он не чувствует, а неприятие еврейского происхождения в нем дошло до отказа признавать соучастие латышей в Холокосте и возвращать евреям отобранное имущество.

От отца Левитсу досталась не семейная история, а политические взгляды. Левитс-старший был диссидентом. «Мне уже с раннего детства было понятно, что Латвия — оккупированная страна. Отец часто повторял: Советский Союз — это тюрьма, мы живем в тюрьме», — рассказывал будущий президент.

В постсоветской Латвии Левитс, чтобы загладить в глазах националистов свое небезупречное происхождение, неистово отстаивал и продвигал в жизнь установки латышского национализма.

Главная его установка перед последним — преамбула к Конституции Латвии, которую судья Европейского суда разрабатывал и пробивал лично.

«Латвия, провозглашенная 18 ноября 1918 года, была создана за счет объединения латышских исторических земель на основании непреклонной государственной воли латышской нации и ее неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существование и вековое развитие латышской нации, ее языка и культуры», — это формулировка Эгила Левитса, которая юридически закрепила преимущество латышей перед всеми нетитульными народами Латвии.

За такие заслуги латышские ультраправые — Национальное объединение ВЛ/ОС-ДННЛ — уже предлагали кандидатуру Левитса на пост президента четыре года назад. Теперь, со второй попытки, националисты его все-таки протолкнули.

Избрание Левитса президентом Латвии означает, что место главного русофоба Прибалтики, освобождающееся после ухода Дали Грибаускайте с должности президента Литвы, пустующим не останется: Левитс его и займет.

У нового президента Латвии с уходящим президентом Литвы много общего. Для правящего в обеих балтийских странах этнического национализма происхождение Грибаускайте и Левитса небезупречно. Левитсу придется и дальше быть «большим католиком, чем Папа Римский», чтобы не вызвать к себе нареканий.

Правда, у Левитса нет за плечами карьеры в «оккупационных» органах советской власти. Зато его стаж работы на Западе даже выше, чем у Грибаускайте. В Латвию Левитс вернулся из Люксембурга, где 15 лет был судьей Европейского суда. Из этой же мини-страны, между прочим, на пост президента Эстонии приехала нынешняя глава Эстонского государства Керсти Кальюлайд. А Даля Грибаускайте 10 лет назад приехала править Литвой из Брюсселя.

В этом еще одна причина скоропостижного избрания Левитса президентом Латвии. Была дана отмашка «обкома», порекомендовавшего на нужный пост знакомого проверенного человека.

Примечательно, что «обком» десятилетиями двигает в лидеры Прибалтики заматерелых русофобов, которые своими словами и делами стравливают население друг с другом, разжигают межэтническую рознь и создают у жителей этого региона ощущение жизни в осажденной крепости накануне кровавого штурма.

Эгил Левитс из этой когорты. Помимо преамбулы к Конституции, он много раз отметился заявлениями, что русские в Латвии должны стать латышами, что русские школы необходимо закрыть, что языковой вопрос должен быть лишен на основании принципа «открытой латышскости».

Мира и покоя в латвийском обществе при таком президенте точно не будет. Принцип «разделяй и властвуй» в Латвии и по отношению к Латвии живет и побеждает.