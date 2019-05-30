Рада отказалась удовлетворить прошение премьер-министра об отставке

14:01

Верховная рада Украины не удовлетворила прошение премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

За увольнение Гройсмана проголосовали только 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Уйти в отставку правительство в своей инаугурационной речи 20 мая призвал президент Владимир Зеленский. Гройсман объявил, что намерен сложить свои полномочия, через несколько часов после этого.

Гройсман отметил, что призывом об отставке правительства Зеленский «взял на себя всю ответственность за будущие вызовы».

Также новый глава украинского государства объявил о решении распустить парламент и назначить внеочередные выборы. Зеленский дал нынешнему составу Рады два месяца на принятие неотложных законов. Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.