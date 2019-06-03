Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

23:12

США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса

За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах?



Фото с сайта azat.tv

Источники газеты «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщили: на ожидающейся трехсторонней встрече в Иерусалиме США и Израиль предложат России сделку по Сирии. Сразу отметим – речь пока идет лишь об информационном вбросе через издание со штаб-квартирой в Лондоне, принадлежащее подданным Саудовской Аравии.

Но упомянутая встреча – вполне вероятное событие. В аппарате Совета безопасности России ранее сообщали: секретарь Совбеза Николай Патрушев, помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и председатель совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат могут собраться в конце июня в Иерусалиме и обсудить вопросы региональной безопасности.

Что в таком случае, предположительно, могли приготовить Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху? Утверждается, что Москве будет предложен обмен: Россия принимает меры к ограничению влияния Ирана в Сирии. За это с властей Сирийской Арабской Республики (САР) будут сняты санкции, наложенные на «режим Башара Асада», а самого Асада признать легитимным.

Похожие сообщения о «предложениях по Сирии» появляются в последнее время регулярно. Так, в марте в западной прессе прошли сообщения о том, что Нетаньяху во время визитов в Вашингтон и Москву передал Трампу и Владимиру Путину некий проект, который предполагал уход иранских сил из Сирии. В Кремле тогда опровергли эту информацию.

Позже глава российской дипломатии Сергей Лавров назвал нереалистичными «регулярные заявления США о необходимости прекратить какое-либо иранское влияние не только в Сирии, но и в регионе». Это «не имеет каких-либо шансов на то, чтобы считаться серьезной политикой», подчеркнул глава МИД России.

На этот раз предлагаются конкретные условия: мы вам снятие санкций с Дамаска, вы нам – «ограничение иранского влияния». Правда, для мирной инициативы выбран не самый лучший фон. Израиль второй день подряд наносит удары по территории Сирии, есть жертвы и пострадавшие. Соединенные Штаты проинформировали Россию о поддержке ударов Израиля по Сирии.

С другой стороны, израильские власти демонстрировали стремление договариваться с Москвой и подчеркивали, что их не устраивает именно иранское, а не российское, присутствие в Сирии. Поэтому версию о предложении Москве некоей посреднической роли нельзя совсем уж сбрасывать со счетов.

О чем можно договариваться с учетом таких «вводных данных»?

В Кремле к сообщению отнеслись с осторожностью. «Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», – цитировало РИА Новости заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В профильном комитете Госдумы по международным делам скептически оценили само предположение, что Россия может «ограничить влияние Ирана» где бы то ни было. «Иран самостоятельная страна, влиять мы можем только с помощью уважения и доверия к нашему государству. Можем выступить своего рода гарантом», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

Говорить о какой-либо «сделке» о судьбе суверенного государства, Сирии, некорректно. «На сделки какие-то мы не пойдем, возможны только определенные договоренности», – подчеркнул Чепа. Должна идти речь о международных договоренностях с участием интересов всех заинтересованных сторон, включая и Израиль.

«Есть понимание, что беспокоит Израиль», – добавил депутат, подчеркнув: «Учитывать нужно интересы всех стран, но договоренности с США – это всегда сложно».

Москва готова обсуждать вопросы военного присутствия на территории САР, «в контексте политического решения всех внутрисирийских вопросов и тем самым вопросов безопасности Израиля», – заметил в комментарии РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Но предметом обсуждения не может быть легитимность законно избранного президента Сирии Башара Асада, подчеркнул сенатор.

Бывший посол Израиля в России Цви Маген предполагает: на предстоящей в Иерусалиме встрече главных специалистов по нацбезопасности ключевой темой будет именно Иран и иранское присутствие в Сирии. «Встреча будет проходить в основном между США и Россией. Израиль в этой ситуации будет в какой-то степени отдельно», – прогнозировал Маген.

Бывший посол отмечает: будущая встреча будет следующим звеном в цепочке событий по налаживанию диалога Москвы и Вашингтона. Маген напомнил о недавнем приезде в Россию госсекретаря Майка Помпео. «Трамп общался по телефону со своим российским визави и, возможно, намечается их встреча», – добавил бывший посол Израиля.

И в этом контексте выправления российско-американских отношений от России будут ждать именно занятия позиции по «иранскому вопросу». «Напоминаю о том, что в Персидском заливе нарастает противостояние между США и Ираном», – отметил Цви Маген.

При этом на самом деле Трамп не заинтересован в доведении ситуации до реального военного столкновения с Ираном, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД российский востоковед Саид Гафуров.

«Трампу важно сыграть роль, с одной стороны, миротворца, человека, который не дал вогнать США в войну, а, с другой стороны, сыграть роль победителя. Он что-то попросил у Ирана, и Иран это сделал», – полагает эксперт.

В свою очередь, Тегеран может быть заинтересован в российском посредничестве, считает Гафуров. По его мнению, в Тегеране понимают, что Иран как сторона переговоров для многих неприемлем, поэтому действуют, исходя из логики: «пусть русские исполняют роль посредника, а мы им подыграем».

Теоретически Иран может пойти на уступки. Исламская республика давала понять, что военное присутствие в Сирии не является для нее самоцелью. В иранском МИД заявляли о том, что Исламская республика готова уменьшить свое присутствие или вовсе уйти «если ситуация стабилизируется, а борьба с терроризмом подойдет к концу».

Аятолла Али Хаменеи и президент ИРИ Хасан Роухани говорили о том, что иранские силы будут оставаться в Сирии, пока в этом будет нуждаться сирийское руководство. Иранские руководители «не хотят играть первую скрипку в сирийском урегулировании; их интересы – в первую очередь экономические», – считает Гафуров. Политический интерес состоит в первую очередь в том, чтобы в Дамаске не сменилось руководство, подчеркнул эксперт.

Но, отметим, отстранение Асада от власти и не упоминается в качестве условий гипотетического американо-израильского предложения по Сирии.

Итак, некоторые эксперты считают сделку Вашингтон – Москва – Тегеран гипотетически возможной. Но следует напомнить, что пока мы имеем дело лишь с публикацией в просаудовском издании. Поэтому ряд других наблюдателей призывают оценивать этот «вброс» с осторожностью.

«Как правило, такие сообщения носят характер дезинформации или выдумки и очень редко соответствуют действительности», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

Авторы: Дарья Рыночнова, Иван Абакумов