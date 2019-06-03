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Украинские военные наладили продажу боеприпасов в ЛНР

19:12 3.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Постоянный канал торговли боеприпасами организовали украинские военнослужащие. По отработанному маршруту перебрасывались цинки с автоматными патронами и ящики с минометными минами.

Офицеры и солдаты 25-й бригады организовали каналы сбыта боеприпасов. Их продавали по низким ценам местному населению, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«Для продажи более крупной партии командир 2-го батальона 25-й бригады подполковник Сущенко в середине мая вышел на связь с военнослужащими Народной милиции с предложением о реализации ящика патронов калибра 7,62 миллиметра и мин к 82-миллиметровым минометам», — рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, украинские силовики сделали «схрон» у линии соприкосновения. Потом передали координаты в ЛНР. Сотрудники Народной милиции позже извлекли боеприпасы из указанного тайника. Процесс сняли на видео для подтверждения.

«Мы неоднократно заявляли о фактах продажи украинскими военнослужащими оружия и боеприпасов жителям подконтрольных Киеву районов у линии соприкосновения и других территорий Украины, а также хищений крупных партий боеприпасов со складов ВСУ», — добавил Филипоненко.

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.06.2019, 02:19
Гость: Carlos

Там торговля шла с самого начала.
04.06.2019, 01:14
Гость: Янукович вывез два КАМАЗа долларов

Теперь на эти денежки покупают боеприпасы для ЛДНР.
04.06.2019, 01:08
Гость: Разве только боеприпасы продают?

А планы наступления на ЛДНР кто продал? Пушкин? За деньги на Украине любой секрет можно купить.
Все комментарии (9)
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