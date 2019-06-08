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Украинский суд арестовал пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании

13:15 8.06.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

"Антонов" ранее заявлял, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации). 

Арест имущества произведен в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда. Российскую авиакомпанию обвиняют якобы в нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей.

Таким образом, суд запретил авиакомпании и любым другим лицам эксплуатацию самолетов "Руслан". Это было сделано в рамках уголовного производства по статье "Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия" Уголовного кодекса Украины.

Темы: Отношения России и Украины, Авиация
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Комментарии читателей
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08.06.2019, 19:32
Гость: Далана!

Это наши советские самолеты. Как и КБ "Антонов". Как и Южмаш и прочие флагманы советской индустрии, доставшиеся Украине на халяву.
***
А укропейцы пусть пользуются наследством Бандеры.
08.06.2019, 18:52
Гость: Skeptik

Порошенко был угрюмым, депрессивным политиком
он всем надоел
Начинается очень веселый период в жизни Украины
Каждый день будем читать новости об очередной ХОХМЕ
08.06.2019, 18:41
Гость: спокойный

понимаешь я в дворовой подворотне не тусовался и орать что в нашем дворе все хорошо а вот соседний двор это сплошь негодяи никогда не орал поэтому ваш двор для меня негодяи
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