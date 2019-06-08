Украинский суд арестовал пять самолетов «Руслан» российской авиакомпании

13:15

Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

"Антонов" ранее заявлял, что является разработчиком авиационной техники и, соответственно, держателем сертификатов типа самолетов "Ан", в частности транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

По мнению ГП "Антонов", следствия и суда, допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и руководства к летной годности ICAO (Международной организации гражданской авиации).

Арест имущества произведен в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда. Российскую авиакомпанию обвиняют якобы в нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей.

Таким образом, суд запретил авиакомпании и любым другим лицам эксплуатацию самолетов "Руслан". Это было сделано в рамках уголовного производства по статье "Нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия" Уголовного кодекса Украины.