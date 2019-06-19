]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

07:22 19.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, пишет РИА Новости.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трампа нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании, так как он не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер, так как фактически свою предвыборную кампанию действующий президент начал в своей инаугурационной речи, когда по сложившейся в США традиции заявил о желании баллотироваться на второй срок.

Об участии в выборах объявлено на фоне завершившегося весной расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который, с одной стороны, не нашел следов "сговора" Трампа с Россией в 2016 году, а с другой – не ответил на вопрос, мешал ли президент следствию.

Последнее обстоятельство противники президента используют и будут использовать против него и дальше, вплоть до попытки импичмента, который, впрочем, маловероятен с учетом республиканского большинства в сенате.

Цифры социологов пока говорят не в пользу действующего президента: по данным опроса, проведенного 16 июня по заказу телеканала Fox News, главного конкурента Трампа - экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%.  При этом, в ходе избирательной кампании 2016 года Трамп тоже, по данным социологов, значительно уступал сопернице - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Тем не менее, он смог одержать неожиданную, но весьма убедительную победу. Трамп получил 306 голосов выборщиков против 227 за Клинтон.

Темы: Дональд Трамп, США, Президентские выборы в США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2019, 12:50
Гость: Ray Bloom

Я за Трампа? Пусть приплюсует один голос к своей корзине.
19.06.2019, 11:44
Гость: российскому троллю

нет не надо все равно Бернанке сказал что в 2020 американская экономика грохнется накануне 2020г. скорее бы уже. Как надоела эта Америка,этот подлый Трамп и дети его такие же подлые как он сам.
19.06.2019, 09:56
Гость: российский троль

Надо помочь товарищу Трампу победить на выборах 2020 года.
Все комментарии (4)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.