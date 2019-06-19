Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

07:22

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года, пишет РИА Новости.

"Именно в эту неделю четыре года назад я объявил о своем намерении идти на президентские выборы… 2016 год был определяющим моментом в истории… Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года… Мы сделали это раз, мы сделаем это снова... И это причина, почему сегодня я стою перед вами, чтобы официально запустить свою кампанию по борьбе за президентское кресло", - заявил Трамп.

Отмечается, что Трампа нельзя считать выдвижением в президенты в традиционном понимании, так как он не поедет в этот день подавать документы в какую-либо избирательную комиссию. Объявление носит исключительно формальный характер, так как фактически свою предвыборную кампанию действующий президент начал в своей инаугурационной речи, когда по сложившейся в США традиции заявил о желании баллотироваться на второй срок.

Об участии в выборах объявлено на фоне завершившегося весной расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который, с одной стороны, не нашел следов "сговора" Трампа с Россией в 2016 году, а с другой – не ответил на вопрос, мешал ли президент следствию.

Последнее обстоятельство противники президента используют и будут использовать против него и дальше, вплоть до попытки импичмента, который, впрочем, маловероятен с учетом республиканского большинства в сенате.

Цифры социологов пока говорят не в пользу действующего президента: по данным опроса, проведенного 16 июня по заказу телеканала Fox News, главного конкурента Трампа - экс вице-президента Джо Байдена готовы поддержать 49% избирателей, а Трампа – 39%. При этом, в ходе избирательной кампании 2016 года Трамп тоже, по данным социологов, значительно уступал сопернице - экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Тем не менее, он смог одержать неожиданную, но весьма убедительную победу. Трамп получил 306 голосов выборщиков против 227 за Клинтон.