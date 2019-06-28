Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - приводит его слова РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.

Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.

На ужине в Осаке президент также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду, в бокале Трампа была кола.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома даже есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам президент США не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.