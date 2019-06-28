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Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

21:16 28.06.2019
Фото с сайта kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

"Это связано с тем, что он постоянно пьёт чай из этого термоса", - приводит его слова РИА Новости. На кадрах с ужина видно, что президент пьет из белого термостакана.

Глава государства нередко использует специальную кружку, сохраняющую тепло, во время участия в различных мероприятиях.

На ужине в Осаке президент также был с термосом и после тоста лидера Японии Синдзо Абэ чокнулся им с бокалом лидера США Дональда Трампа. Судя по внешнему виду, в бокале Трампа была кола.

СМИ неоднократно сообщали о пристрастии Трампа к коле и утверждали, что на его столе в Овальном кабинете Белого дома даже есть специальная кнопка для вызова официанта с этим напитком. Сам президент США не отрицал, что любит колу и гамбургеры, но утверждал, что в целом он питается правильно.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 08:24
Гость: ДФМН

\ Смотрю Меркель второй раз трясет, больна наверное
Раньше Меркель была здорова:
Федеральный канцлер Германии Ангеле Меркель после воскресного телефонного разговора с Владимиром Путиным заявила, что не уверена не утратил ли он контакт с реальностью (3 марта 2014).
«Он в ином мире», вынуждена была констатировать Меркель в разговоре с президентом США Бараком Обамой.
А вот канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась жестче: «Россия во время кризиса в Украине действовала по законам джунглей, актуальным для XIX-ХХ веков».
29.06.2019, 08:08
Гость: лишенеццЪ

"сО своей посудой и напитком на подобные мероприятия никто не приходит" - это кто же, "никто"?! Это ты, щэнэвмэрлык, - никто!
А В.В.Путин - самый уважаемый в мире лидер государства. Он поступает так, как считает нужным. После его примера все лидеры государств будут ходить с термосами высоких брендов, причём, российских. В.В.Путин - законодатель моды.
29.06.2019, 07:59
Гость: Путин - не простолюдин,

исключительно простолюдины (в том числе и иммигранты в США) пьют водку охлаждённой (привычка охлаждать сивушную дурную водку)
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