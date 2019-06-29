]]>
]]>
Главная В мире Новости

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

10:17 29.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, пишет РБК со ссылкой на публикацию BBC News, последние же ссылаются на результаты собственного расследования.

По данным издания, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» 2 марта. Он покинул столицу Великобритании 4 марта — в день, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим химическим веществом. Отмечается, что утром 3 марта Сергеев находился в центре города, где мог встретиться с двумя другими обвиняемыми по «делу Скрипалей».

Отмечается, что во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети. Он пробыл в Лондоне три дня: прилетел утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта.

Сергеев выходил в интернет «сотни раз» и пользовался мобильными мессенджерами WhatsApp, Viber и Telegram. Утром 3 марта он был в центре Лондона и «мог встретиться» с Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым).

В то же утро Мишкин и Чепига на поезде уехали в город Солсбери. Сергеев звонил только на один телефонный номер, но у телефона его собеседника не было IMEI (уникального международного номера устройства). Кроме того, этот телефонный номер долгое время «не имел владельца», говорится в статье. С этого номера Сергееву поступило десять звонков.

Би-би-си также сообщает со ссылкой на данные Bellingcat, что это был не первый визит Сергеева в Великобританию: он приезжал в страну в 2016 и 2017 годах, в последний раз он находился на территории королевства одновременно с Мишкиным.

Имя Сергеева в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля упоминалось и ранее. В октябре 2018 года «Фонтанка» писала о некоем Сергее Федотове, в феврале Bellingcat сообщил, что его настоящее имя — Денис Сергеев. В публикации говорилось, что он родился в Казахстане, военную службу прошел в Новороссийске, а затем прошел обучение в военно-дипломатической академии. Расследователи из Bellingcat тогда указывали, что его роль в отравлении Скрипалей осталась неясной, не смогли они установить, ездил ли он в Солсбери.

Британская The Guardian 20 мая писала, что, вернувшись из Солсбери в день отравления Скрипаля и его дочери Юлии, Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов) получили звонок, который являлся сигналом об успехе покушения.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.06.2019, 14:42
Гость: Вот вы почему не приезжали в Солсбери хотя бы на 2 дня?

Почему кто-то должен доказывать свою невиновность и непричастность?
Законы абсолютного большинства государств требуют противоположного:
Кто-то должен доказать их виновность.
И версия "Могли" требует подтверждения, а не опровержения...
29.06.2019, 14:21
Гость: -

А где была Тереза Мэй 4 марта прошлого года?
Учитывая, что "may" переводится как "может", пусть докажет свою невиновность в этом деле.
29.06.2019, 14:18
Гость: ABCD

В Лондоне явно комплекс мании величия, ликвидацией какого то заштатного клоуна руководит уже минимум генерал-майор ГРУ. Видимо в Лондоне сичтают, что полковники с такой задачей уже не справляются.
Все комментарии (17)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.