BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

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Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, пишет РБК со ссылкой на публикацию BBC News, последние же ссылаются на результаты собственного расследования.

По данным издания, Денис Сергеев прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» 2 марта. Он покинул столицу Великобритании 4 марта — в день, когда Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились сильнодействующим химическим веществом. Отмечается, что утром 3 марта Сергеев находился в центре города, где мог встретиться с двумя другими обвиняемыми по «делу Скрипалей».

Отмечается, что во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети. Он пробыл в Лондоне три дня: прилетел утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта.

Сергеев выходил в интернет «сотни раз» и пользовался мобильными мессенджерами WhatsApp, Viber и Telegram. Утром 3 марта он был в центре Лондона и «мог встретиться» с Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым).

В то же утро Мишкин и Чепига на поезде уехали в город Солсбери. Сергеев звонил только на один телефонный номер, но у телефона его собеседника не было IMEI (уникального международного номера устройства). Кроме того, этот телефонный номер долгое время «не имел владельца», говорится в статье. С этого номера Сергееву поступило десять звонков.

Би-би-си также сообщает со ссылкой на данные Bellingcat, что это был не первый визит Сергеева в Великобританию: он приезжал в страну в 2016 и 2017 годах, в последний раз он находился на территории королевства одновременно с Мишкиным.

Имя Сергеева в связи с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля упоминалось и ранее. В октябре 2018 года «Фонтанка» писала о некоем Сергее Федотове, в феврале Bellingcat сообщил, что его настоящее имя — Денис Сергеев. В публикации говорилось, что он родился в Казахстане, военную службу прошел в Новороссийске, а затем прошел обучение в военно-дипломатической академии. Расследователи из Bellingcat тогда указывали, что его роль в отравлении Скрипалей осталась неясной, не смогли они установить, ездил ли он в Солсбери.

Британская The Guardian 20 мая писала, что, вернувшись из Солсбери в день отравления Скрипаля и его дочери Юлии, Мишкин (Петров) и Чепига (Боширов) получили звонок, который являлся сигналом об успехе покушения.