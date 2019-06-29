Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

12:11

Президент России Владимир Путин считает полезными консультации с президентом США Дональдом Трампом.

"Хорошая встреча - деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В том числе, по его словам, обсуждались экономические отношения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. "Мы фиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с России. Я обратил внимание президента США, что на петербургском экономическом форуме американская делегация была одной из самых представительных - более 500 человек", - рассказал Путин о своей встрече с Трампом.

"Здесь есть нам над чем подумать", - добавил он.

В частности, Путин озвучил идею создания структуры из представителей бизнес-сообщества, которая бы занялась изучением перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве.

"Разумеется, говорили по ситуации в различных регионах мира, - сказал российский лидер. - В общем, это была полезные консультации".

Ранее Трамп, в частности, заявил на пресс-конференции в Осаке, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне. Встречу с Путиным он назвал "отличной".

Встреча президентов России и США, прошедшая на саммите "двадцатки" накануне, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.