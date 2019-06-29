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Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

12:11 29.06.2019
Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин считает полезными консультации с президентом США Дональдом Трампом.

"Хорошая встреча - деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В том числе, по его словам, обсуждались экономические отношения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. "Мы фиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с России. Я обратил внимание президента США, что на петербургском экономическом форуме американская делегация была одной из самых представительных - более 500 человек", - рассказал Путин о своей встрече с Трампом.

"Здесь есть нам над чем подумать", - добавил он.

В частности, Путин озвучил идею создания структуры из представителей бизнес-сообщества, которая бы занялась изучением перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве.

"Разумеется, говорили по ситуации в различных регионах мира, - сказал российский лидер. - В общем, это была полезные консультации".

Ранее Трамп, в частности, заявил на пресс-конференции в Осаке, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне. Встречу с Путиным он назвал "отличной".

Встреча президентов России и США, прошедшая на саммите "двадцатки" накануне, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.06.2019, 20:03
Гость: русскому

ну а какие еще достижения имеются у мировой России-кроме как украсть у соседней страны -слабой в экономическом и военном отношении-часть ее территории и радоваться возможному распаду этой страны Это все на что способен энергетический придаток Европы Больше хвалиться не чем Да как-то мелко для великой-в кавычках-державы
29.06.2019, 19:51
Гость: Русский

...продажный эуропеец, сегодня ЕС трясет, как её лидера- мадам Меркель. Кстати,ошибок она наделала массу,начиная от мигрантов и кончая поддержкой фашисткой хохляндии. До неё дошло, что она натворила , плюс америкосы отвернулись от ЕС, требуя все больше бабла за крышу.
Короче, ЕС превратилось захудалую площадку. Ну а ты их третьесортного, ваще в африканца безродного..))))
29.06.2019, 19:40
Гость: Это восторг

Что у мурзил методички уже лет 10 не меняются. Тяжко твоим хозяевам. Гибче надо быть. А то сопьёшься от тоски
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