Россию обвинили в насаждении мата на Украине

17:22

Депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила 3 июля, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты «российские колонизаторы». Об этом сообщило издание «Страна.Ua».

По словам политика, украинскому языку всегда был чужд мат, который пришел из русской культуры как заимствование.

«Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа», — отметила Богомолец.

Депутат подчеркнула, что украинцы исторически не использовали грубости «ниже пояса» и не позволяли себе никакие пошлости.

При этом Богомолец добавила, что, если гражданин Украины хочет выругаться, то пусть «ругается по-украински».

«Украинские ругательства не унижают достоинства человека», — подчеркнула Богомолец.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» или о дематюкации украинского языка, который внесла Богомолец.