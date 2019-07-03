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Россию обвинили в насаждении мата на Украине

17:22 3.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец заявила 3 июля, что в распространении нецензурной лексики на Украине виноваты «российские колонизаторы». Об этом сообщило издание «Страна.Ua».

По словам политика, украинскому языку всегда был чужд мат, который пришел из русской культуры как заимствование.

«Брань, которую на протяжении веков насаждали российские колонизаторы, сегодня «насаждают» в публичном пространстве и медиа», — отметила Богомолец.

Депутат подчеркнула, что украинцы исторически не использовали грубости «ниже пояса» и не позволяли себе никакие пошлости.

При этом Богомолец добавила, что, если гражданин Украины хочет выругаться, то пусть «ругается по-украински».

«Украинские ругательства не унижают достоинства человека», — подчеркнула Богомолец.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» или о дематюкации украинского языка, который внесла Богомолец.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 20:50
Гость: ser

это у тебя уже не армия была
*
в СССР словил бы прямой хук, а то и штрафбат на пару лет, до сих пор строевым шагом бы ходил
*
а то придумали, чуть что - мамкам жаловаться в Комитет одноимённый) солдаты, блин
03.07.2019, 20:18
Гость: 222

... вспоминаю как я изводил своих начальников во время службы в армии... он заматерится, а я ему спокойно говорю: "а теперь скажите всё спокойно и без мата, так как на меня мат не действует". Он ещё пуще материться, а я переспрашиваю его о подробностях е /б_ли матери и о том когда это было... Он вообще чуть с ума не сошёл со мной: как так? на всех мат действует, а на меня - нет? Он не понимал этого в принципе и не знал что делать. Мне даже было как-то жалко такого товарища горе-командира. Но он знал точно, что если он хоть пальцем дотронется до меня - пожалеет.
03.07.2019, 20:15
Гость: ser

дык местные историки внуки тех бандеровцев)
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