Глава Грузии обратилась к руководству России

16:28

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением к руководству России.

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию», - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии выразила своё мнение относительно осложнившихся с Россией отношений на фоне русофобского бунта в её стране. По её словам, мирная политика является единственным путём для сохранения стабильности в стране и регионе, сообщает «Русская весна».

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по её же характеристике „радикальными силами” и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путём для сохранения стабильности в стране и регионе.

Обращаюсь к нашим гражданам, проживающим в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство, власть сделают всё, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно.

И в конце я обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена.

Даже в самые напряжённые для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям и так будет продолжаться», - сказала Саломе Зурабишвили.

Напомним, ранее Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», обвинив Москву в дестабилизации страны.

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», - написала глава государства.



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