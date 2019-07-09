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Глава Грузии обратилась к руководству России

16:28 9.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с заявлением к руководству России.

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию», - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии выразила своё мнение относительно осложнившихся с Россией отношений на фоне русофобского бунта в её стране. По её словам, мирная политика является единственным путём для сохранения стабильности в стране и регионе, сообщает «Русская весна».

«Я призываю руководство России не поддаваться на эскалацию. Будет парадокс, если соседняя страна ответит на провоцирование, начатое по её же характеристике „радикальными силами” и этим будет способствовать деструктивным целям. Также хочу подчеркнуть и то, что наша мирная политика является единственным путём для сохранения стабильности в стране и регионе.

Обращаюсь к нашим гражданам, проживающим в России, я - ваш президент, и ваше благополучие очень важно для нас. Я знаю, что правительство, власть сделают всё, что можно сделать в данной ситуации, чтобы вы продолжали жить мирно и стабильно.

И в конце я обращаюсь к нашим гостям - Грузия исторически является символом толерантности и мы не допустим, чтобы эта традиция была нарушена.

Даже в самые напряжённые для страны периоды не происходило ни одного инцидента, который бы создавал угрозу иностранным гражданам, проживающим в Грузии, или гостям и так будет продолжаться», - сказала Саломе Зурабишвили.

Напомним, ранее Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», обвинив Москву в дестабилизации страны.

«Раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое известное оружие», - написала глава государства.


Скриншот из социальной сети Facebook

Темы: Грузия, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 19:07
Гость: Тарас (г. Львов)

От президента большой страны таких слов не дождетесь.
09.07.2019, 18:42
Гость: Спонтанное,

или не очень спонтанное проявление любви грузинов к Путину и России произошло на том телеканале. Не там, так в другом месте, не сейчас , а "попозжее" вот эта "любовь" все равно бы выплеснулась наружу.
09.07.2019, 18:37
Гость: Ой ли

//,,Грузия исторически является символом толерантности..............//Ага, хотелось бы услышать по этому поводу мнения абхазов, армян , осетин, русских ,азербайджанцев . Когда в начале, и в конце 20 в звучало Грузия для грузин, а в промежутке меняли фамилии Давыдовых на Давидошвили, Арустамяна на Руставели, Бендзамяна на Бендзаменашвили, Мамедова на Мамедадзе и т.д. Вон оттуда иидут все беды этого ,,гордого,, народа.Не помешалобы принести извинения за откровенное хамство по отношенип к РФ и её президенту. А тот как взяли за ..... виноэкспорт ,так сразу вспомнили о гражданах и эмоциях. Со своими буйными разберитесь ,а потом обращайтесь к соседям.
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