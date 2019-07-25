Владимир Путин отменил часть санкций против Турции

13:52

Президент РФ Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Его указ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года. Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег.

Санкции против Турции были введены в декабре 2015 года. Россия их ввела после атаки российского бомбардировщика Су-24 турецкими военными в ноябре 2015-го в небе над Сирией. Тогда был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, запрещены продажи путевок в Турцию, а также отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру письмо с извинениями. Он выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. Вскоре после этого многие из введенных ограничений были отменены.