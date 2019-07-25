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Владимир Путин отменил часть санкций против Турции

13:52 25.07.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции. Его указ размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, речь идет о частичном возобновлении действия соглашения между странами об условиях взаимных поездок граждан России и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года. Министерству иностранных дел поручено уведомить об этом турецких коллег.

Санкции против Турции были введены в декабре 2015 года. Россия их ввела после атаки российского бомбардировщика Су-24 турецкими военными в ноябре 2015-го в небе над Сирией. Тогда был запрещен ввоз ряда сельскохозяйственных товаров, запрещены продажи путевок в Турцию, а также отменено чартерное авиасообщение.

В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру письмо с извинениями. Он выразил соболезнования семье погибшего российского пилота. Вскоре после этого многие из введенных ограничений были отменены.

Темы: Конфликт России и Турции, Россия, Турция, Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 15:24
Гость: Павел__

елбасы, если внимательно рассматривать - сорри за бестактность - по-сути "ровное пустое место". И именно потому он когда-то был подсажен на трон олигархьем.
Он не стратег и даже не тактик - ни в каком из направлений. Он, если можно так выразиться - "рефлексоид". Его турки укусили за пятку, сбив наш самолет - он дрыгнул ножкой, введя санкции. Укус чесаться перестал - он отменил санкции. И так во всём - пнет нас европа - мы демонстративно начинаем дружить с Китаем. Китай продемострирует, что кремлевский свиздеж ему не интересен, ему интереснее бабло и он с западом из-за нас ссориться не будет - вова начинает демонстративно дружить с турками и индийцами. Турки козью морду ему покажут - снова начинаем пытаться дружить с европой...
И так по кругу, раз за разом...
25.07.2019, 15:17
Гость: Павел__

"Санкции против Турции были введены в декабре 2015 года. Россия их ввела после атаки российского бомбардировщика Су-24 турецкими военными в ноябре 2015-го в небе над Сирией."
- пилот истлел в земле - и санкции увяли....
25.07.2019, 15:10
Гость: Надо же?

Нужно больше покупать турецких помидоров, нужно им еще приплатить за сбитый СУ-24.... и вобще сдаться!
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