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Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

11:33 7.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В ведомстве отмечают, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.

"Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД говорят, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В ведомстве добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.

"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет", — пояснили собеседники издания.

В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.

Темы: Украина, События и решения в связи с СНГ, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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07.08.2019, 19:11
Гость: мелочи

После государственного долга перед Россией в 3 млрд баксов,вышеназванный долг это мелочи и его нужно простить.
07.08.2019, 15:49
Гость: Однако

Учите матчасть...Украина - НИКОГДА, не была участником или членом СНГ. А только учредителем-основателем.
07.08.2019, 14:22
Гость: Ну,за СНГ,граждане дегенераты!?

В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.///////////////////////////////////
"Германия впервые произвела из возобновляемых источников больше электроэнергии, чем на АЭС и ТЭЦ
В первом полугодии 2019 года в Германии из возобновляемых источников энергии впервые было произведено больше электроэнергии, чем на АЭС и угольных ТЭС вместе взятых. Об этом сообщает Госэнергоэффективности, пишет nv.ua.
Так, за 6 месяцев 2019 года в ФРГ сгенерировано электроэнергии:
— 47,3% - из возобновляемых источников энергии;
— 43,4% - АЭС и ТЭС;
— 9,3% - из газа;
— 0,4% - из других источников.
При этом, по данным Немецкой ассоциации энергетики и водного хозяйства, увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и рост цен на квоты по выбросам CO2 способствовали сокращению выбросов углекислого газа при генерации электроэнергии. Так, в первой половине 2019 года этот показатель был примерно на 15% ниже, чем за аналогичный период 2018 года."
Пусть лучше черви повылазят,чем "развиваться" в СНГ.
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