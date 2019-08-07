11:33

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.

В ведомстве отмечают, что такая сумма набралась с 2014 года, когда Киев перестал выплачивать взносы.

"Фактическая задолженность Киева составляет более 300 млн рублей. В соответствии с действующими в СНГ нормами и правилами, размер задолженности перед единым бюджетом СНГ и порядок ее погашения определяются решением Совета глав правительств Содружества", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД говорят, что решения о том, каким будет порядок погашения задолженности Украины перед СНГ, пока нет. В ведомстве добавили, что это государство де-юре остается полноценным участником Содружества, в частности, его регулярно приглашают на заседания высших уставных органов и информируют об их итогах.

"Несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нет", — пояснили собеседники издания.

В министерстве подчеркнули, что вопрос о продолжении работы Украины в СНГ полностью зависит от политической воли новых киевских властей.