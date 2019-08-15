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Между Белоруссией и Литвой разгорается скандал из-за России

18:48 15.08.2019
Фото с сайта newsbel.by
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МИД Литвы официально информировал Белоруссию о том, что предприятие «Белтрубопроводстрой» было исключено из конкурса на строительство газопровода в Польшу из-за связей с российскими компаниями. «Мы передали ноту. Напомнили, что в Литве действует закон о защите важных для обеспечения национальной безопасности объектов. В нем намечены процедуры проверки инвесторов и сделок», — сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью местному изданию BNS.

По его словам, «процедуры проверки прозрачны, четки, в равной степени применяются как в отношении литовских, так и зарубежных субъектов». «Этому предприятию было отказано в сотрудничестве, так как оно не соответствует требованиям», — добавил он.

В июле литовские власти исключили консорциум каунасской компании KRS и «Белтрубопроводстрой» из конкурса на строительство магистрального газопровода в Польшу, напоминает eadaily.com. В Вильнюсе усмотрели риск в коммерческих связях белорусской организации с российскими компаниями и контактах представителя предприятия с вызывающими риск лицами. По мнению литовкой разведки, это повышает риск того, что ресурсы предприятия могут быть перераспределены и реализация проекта в Литве может быть намеренно затянута.

При этом консорциум KRS и «Белтрубопроводстрой» предложил на конкурсе самую низкую цену — 74,9 млн евро без НДС.

Темы: Белоруссия, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР, Ситуация на территории б.СССР
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 22:21
Гость: таки-да

На сегодняшний момент дислокация свободного рынка доподлинно установлена только в мозгах инженеров человеческих душ, их кухарок и ряда обычных верующих в невидимую руку рынка , эффективных собственников и ночных сторожей, не считая главного конечно , ученых учебнико в от осноположников всемирного непобедимого учения "свободных рынков" шахир -махира ,об узаконенной "свыше"эксплуатации человека человеком ,всепобеждающем ссудном проценте от всяких фридманов-ридманов ,хаеков -шмаеков расказывающих про них сказочные небылицы..
15.08.2019, 21:28
Гость: Литва сделала правильный вывод

К правило дешёвое на поверку оказывается дерьмом.
15.08.2019, 20:56
Гость: Скептик. Цитата

Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки…
А сало… русское едят!
"Две подруги". Басня Сергея Михалкова
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