Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

14:20

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке сканы отчета о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях.

Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 годы. В отчете, как утверждает Журавко, сообщается о росте количества преступлений против гражданского населения Донбасса.

Так, согласно отчету, один из "контрактников" в 2014 году незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил отца, который ее защищал. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте. Также сообщается о побеге из расположения бригады двух солдат, которые затем проникли в дом и убили там двух женщин.

Во всех случаях возбуждались дела по статье "Умышленное убийство". Всего, как указывается в опубликованных документах, среди силовиков зафиксировано 20 таких случаев. Из-за различных правонарушений силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц, пишет РИА Новости.

