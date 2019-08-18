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Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе

14:20 18.08.2019
Фото с сайта anna-news.info

Бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в фейсбуке сканы отчета о правонарушениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой и Луганской областях.

Документы, адресованные министру обороны Украины Степану Полтораку, освещают период с 2014 по 2015 годы. В отчете, как утверждает Журавко, сообщается о росте количества преступлений против гражданского населения Донбасса.

Так, согласно отчету, один из "контрактников" в 2014 году незаконно проник в частный дом, изнасиловал проживавшую там девушку и убил отца, который ее защищал. Другой военнослужащий, управляя бронетранспортером, сбил двух пешеходов, одна из которых погибла на месте. Также сообщается о побеге из расположения бригады двух солдат, которые затем проникли в дом и убили там двух женщин.

Во всех случаях возбуждались дела по статье "Умышленное убийство". Всего, как указывается в опубликованных документах, среди силовиков зафиксировано 20 таких случаев. Из-за различных правонарушений силовиков и работников ВСУ в Донбассе в указанный период погибли 60 гражданских лиц, пишет РИА Новости.
 

Темы: Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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18.08.2019, 19:21
Гость: Таки

украинское УСЭ - ТАРАС ГРЫГОРОВЫЧ ШЕВЧЕНКО - писал НА Украине:
>>
Як умру, то поховайте
Мене на могилі,
Серед степу широкого,
На Вкраїні милій...
>>
Надо говорить так, як зповидав ТАРАС ГРЫГОРОВЫЧ ШЕВЧЕНКО.
18.08.2019, 19:16
Гость: Так-то, Как?

Украинство - глубоко преступная идиология, которая реализуется в гнуснейших преступлениях. Журавко крайне мало рассказал. Преступлениям украинизма (нацюкызьма) НЕСТЬ ЧИСЛА, эти преступления гораздо более преступны, чем преступления гитлеровского нацизма. Украинство проявляется в кошмарном садизме, оно помешано на заерствах. Польский писатель-публицист Рафал Земкевич назвал украинских нацюкiв РЕЗУНАМИ.
18.08.2019, 18:59
Гость: ha

Слово "ярость" следует заменить на "злобу" или "зависть".
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