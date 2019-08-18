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При взрыве во время свадьбы в Афганистане погибли 63 человека

11:15 18.08.2019
Фото с сайта tolonews.com

В результате взрыва на свадьбе в столице Афганистана Кабуле погибли 63 человека, пострадали 183 человека. Среди жертв и пострадавших есть женщины и дети, сообщает "Интерфакс".

По данным начальника пресс-центра МВД Нусрата Рахими, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время свадьбы в отеле "Дубай Сити Холл" на западе афганской столицы, в результате чего погибли 63 и ранены 182 человека. Отмечается, что на свадьбе присутствовало не менее 1 тыс. человек.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп не взяла на себя ответственность за это нападение. Представители запрещенного в РФ движения "Талибан" осудили этот теракт.

Талибан (запрещенная в России террористическая организация) отрицает свою причастность к взрыву, ссылается на заявление движения Tolo News.

Темы: Афганистан, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире
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Комментарии читателей
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18.08.2019, 16:55
Гость: ---

Эх еще бы штук 7 ноликов.
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