В Пекине назвали имена ключевых организаторов протестов в Гонконге

10:30

Центральное правительство КНР назвало имена главных фигур, которые стоят за разжиганием протестных акций в Гонконге и, осуществляя контакты с США, режиссируют беспорядки в этом специальном административном районе Китая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая "Чжунго чанъаньван".

В статье речь идет о медиамагнате Джимми Лае, ветеране борьбы за гонконгскую демократию Мартине Ли, влиятельной бывшей госслужащей Энсон Чан, которая еще в английские колониальные времена занимала пост главного секретаря ("человек номер два") местной администрации, а также председателе Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае Альберте Хо. Они называются "проблемной гонконгской бандой четырех", которые открыто бросают вызов принципу "одна страна - две системы" и наносят колоссальный ущерб социально-экономической ситуации в Гонконге.

Главарем этой "банды" авторы статьи назвали медиамагната Джимми Лая (Ли Чжиин) - владельца оппозиционной газеты "Пинго жибао", которая часто выступает с критикой властей Китая.

81-летнего юриста и правозащитника Мартина Ли называют "отцом гонконгской демократии". Этот деятель, выступающий за независимость Гонконга, тоже долгое время имеет связи с США. Также в контактах с американцами обвиняется Энсон Чан, которая в конце марта совершила визит в Вашинтон и встречалась там с Пенсом, а 6 августа была замечена в компании с сотрудницей генконсульства Соединенных Штатов в Гонконге Джули Иде. Четвертым в этом списке идет известный гонконгский продемократический политик Альберт Хо.