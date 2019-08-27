СМИ: Зеленский определился с новым премьером Украины

14:45

Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить парламенту назначить заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука премьер-министром. Соответствующую информацию распространили украинские СМИ.

«Премьером будет Гончарук, это решено уже почти на 100%. Сейчас чиновник активно входит в курс дела и сопровождает Зеленского в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам», — сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в окружении украинского лидера.

Гончарук имеет юридическое образование. С 2015 года он возглавляет независимый экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования». Организация создана и финансируется Евросоюзом, согласно информации на сайте, ее цель — «улучшение условий ведения бизнеса и инвестиционной привлекательности Украины».

Ранее Гончарук работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка. Кроме того, сотрудник администрации Зеленского в 2014 году участвовал в выборах в Верховную Раду от партии «Сила людей», она набрала 0,1 процента голосов.

Источники «Украинской правды» отмечают, что Зеленский и руководство его офиса будут проводить собеседования по кандидатурам других министров. «Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента», — пояснили они.