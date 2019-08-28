Киевский суд отпустил Вышинского из-под стражи

13:18

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство, пишет РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента в Киеве.

Согласно решению суда, Вышинский обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Сам Вышинский считает решение суда обоснованным и справедливым.

"Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе. <...> Я рассчитываю, <...> что суд будет принимать свои осмысленные, соответствующие действительности решения без политического давления", — в частности заявил он.

Отвечая на вопрос о том, куда он поедет и с кем встретится в первую очередь, журналист отметил, что для начала хотел бы выйти на улицу.

Кирилл Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и сказал, что откажется от украинского гражданства.

Ранее суд неоднократно продлевал меру пресечения журналисту или переносил заседания: защита и многие эксперты заявляли, что украинская прокуратура специально затягивала процесс.

Сам Вышинский считает обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

По словам адвоката журналиста Андрея Доманского, его подзащитный намерен до последнего отстаивать свою невиновность. Суд по инкриминируемым Вышинскому статьям еще впереди.