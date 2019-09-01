Башар Асад посадил под домашний арест двоюродного брата из-за денег для РФ

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Президент Сирии Башар Асад распорядился поместить под домашний арест своего двоюродного брата Рами Маклуфа после того, как он отказался предоставить деньги на выплату долга России. Кроме того, сирийский лидер ввел ряд мер против компаний родственника и инициировал расследование, сообщает радио Business FM.

По данным источников, сирийские власти связались с братом матери Асада и его дядей Мохаммадом Маклуфом, который проживает в России, и потребовали от него вернуться в Дамаск. Маклуф-старший приехал в Сирию, собрал трех своих сыновей, включая Рами Маклуфа, и попросил их предоставить сирийскому режиму деньги, однако те отказались. После этого местный комитет по борьбе с отмыванием денег начал расследование против 29 влиятельных сирийских бизнесменов, включая Рами Маклуфа.

По данным источников издания Asharq Al-Awsat, Асад ввел ряд мер против компаний, в которых имеет долю Маклуф, в том числе в отношении его активов в государственной Syrian Telecom Company. Как отмечает издание, двоюродный брат Асада, который является одним из самых влиятельных бизнесменов Сирии, находится под санкциями ЕС из-за поддержки режима.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на источники сообщил, что Асад также решил распустить военное крыло ассоциации Al-Bostan, которая принадлежит Маклуфу. По данным центра, это произошло после того, как Россия потребовала «ограничить набор в ассоциацию в обмен на привлекательные зарплаты». По данным источников, организация продолжит работать в благотворительной сфере под контролем властей Сирии.

Разногласия между Асадом и его братом начались из-за того, что его 22-летний племянник Мохаммед Маклуф публиковал в соцсетях фото на фоне дорогих автомобилей в Дубае. По данным британской газеты The Times, это вызвало скандал, который имел международные последствия. Газета указывает, что власти России потребовали от Асада три миллиарда долларов в счет погашения кредита.