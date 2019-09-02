NASA опубликовало видео обрушившегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан»

18:44

Стоп-кадр из видео в YouTube

В Сети появилось видео обрушившегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан», которое было сделано камерами, расположенными на борту Международной космической станции (МКС).

Ранее сообщалось, что ураган сформировался в Атлантическом океане и усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость превышала 66 м/с.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина был объявлен режим ЧС.

Впоследствии урагану присвоили четвертую степень. По данным специалистов, сейчас он движется со скоростью почти 250 км/ч. Синоптики считают, что «Дориан» пойдет на запад.

В настоящее время сообщается, что ураган находится примерно в 177 км от Флориды.

Как отметил Дональд Трамп, «Дориан» может стать мощнейшим ураганом за последнее десятилетие.