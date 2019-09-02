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NASA опубликовало видео обрушившегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан»

18:44 2.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В Сети появилось видео обрушившегося на Соединенные Штаты урагана «Дориан», которое было сделано камерами, расположенными на борту Международной космической станции (МКС).

Ранее сообщалось, что ураган сформировался в Атлантическом океане и усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира–Симпсона. Максимальная скорость превышала 66 м/с.

В штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина был объявлен режим ЧС.

Впоследствии урагану присвоили четвертую степень. По данным специалистов, сейчас он движется со скоростью почти 250 км/ч. Синоптики считают, что «Дориан» пойдет на запад.

В настоящее время сообщается, что ураган находится примерно в 177 км от Флориды.

Как отметил Дональд Трамп, «Дориан» может стать мощнейшим ураганом за последнее десятилетие.

Темы: Стихийные бедствия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.09.2019, 23:01
Гость: XeX

Почему это тупая и дешевая подделка с наложением изображения макета "МКС" на компьютерную графику "атмосферы Земли"? Дело в том, что в безвоздушном пространстве нет полутеней. В тени поверхность должна быть очень темна, а на освещенной строне - очень ярка. На видео этого эффекта нет совсем. Наприемр, на 3:52 совершнно не ясно, что освещает кусок брезента - он должен быть в совершенной тени. Также непонятно, зачем добавили трясучку как в трамвае - видно делали фейк на скорую руку.
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