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Топ-менеджера «дочки» Ростеха задержали в Италии

15:22 5.09.2019
Фото с сайта rostec.ru
Фото с сайта rostec.ru
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Ростех сделает все возможное, чтобы вернуть сотрудника ОДК Александра Коршунова в Россию, сообщили в корпорации. Коршунов был задержан по запросу США.

«Мы разбираемся в ситуации. Для этого задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации. Оказывается вся необходимая помощь, включая юридическую поддержку», — заявили в пресс-службе Ростеха. Об этом сообщило РИА «Новости».

Там отметили, что не сомневаются в невиновности сотрудника. Ранее стало известно, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу Соединенных Штатов. Он подозревается в экономической разведдеятельности.

Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что задержание граждан РФ по запросу США мешает двусторонним отношениям. По его словам, это плохая практика, которая нередко связана с конкурентной борьбой.

«Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии», — отметил президент.

Российский лидер добавил, что для решения подобных вопросов необходимо более тесное сотрудничество двух стран.

Темы: Италия, США, Расследование преступлений в мире, Ростехнологии
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.09.2019, 22:47
Гость: Сердечник

а почему не поехать ему в деревню и не выращивать капусту как диоклетиан...но захотелось приключений
05.09.2019, 18:20
Гость: Ник16

И вообще, а что он там делал. Дома надо делать основную работу, а не разъезжать по заграницам на деньги налогоплательщиков.
05.09.2019, 17:47
Гость: партнерство

" Ну зачем вы так ? Ведь мы же партнеры. "
Все комментарии (7)
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