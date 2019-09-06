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СМИ назвали имена погибших в Сирии военных из России

19:56 6.09.2019

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе разведывательной операции из-за подрыва мины, сообщает РБК со ссылкой на источник,  знакомый с обстоятельствами их гибели.

Фотография погибших с возложенными к ней цветами. Фото: Источник РБК  

Вечером 3 сентября группа из восьми человек проводила разведку. Недалеко от позиций сирийских войск они разделились на две подгруппы. Одна подгруппа попала под срабатывание мины (типа ОЗМ-72, осколочная заградительная мина). Вторая группа начала их спасение. В результате произошел еще один подрыв.

По словам собеседника издания, три человека погибли, двое получили ранения. Погибли старший лейтенант Кирилл Никонов, капитан Дмитрий Сысков и майор Роман Мицык. По данным источника, они служили в Силах специальных операций ВС России.

Кириллу Никонову было 27 лет. Знакомые военного со ссылкой на его родителей рассказали РБК, что Никонов подорвался на мине. Он родился в Волгодонске (Ростовская область). Молодой человек служил в воинской части в Подмосковье. У него остались жена и двое детей. Похороны планируются 7 сентября, на Аллее воинской славы Волгодонска. Информацией о Дмитрии Сыскове и Романе Мицыке издание не располагает.

Минобороны официально опровергло сообщения о гибели российских военных. В военном ведомстве отметили, что «никаких российских наблюдательных постов в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует».

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ
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