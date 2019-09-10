Украинский омбудсмен рассказала о следующем обмене между Москвой и Киевом

12:02

До конца текущего года может состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» заявила Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт», - сказала Денисова.

По ее словам, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них - 89 крымских татар, сообщает Интерфакс.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.