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Украинский омбудсмен рассказала о следующем обмене между Москвой и Киевом

12:02 10.09.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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До конца текущего года может состояться еще один обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» заявила Людмила Денисова, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека.

«Мы не останавливаемся, мы проводим личные переговоры... Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдёт», - сказала Денисова.

По ее словам, на данный момент верифицированы 113 политзаключенных украинцев, из них - 89 крымских татар, сообщает Интерфакс.

Напомним, 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Темы: Отношения России и Украины
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