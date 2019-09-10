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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

19:49 10.09.2019
Джон Болтон. Фото с личной страницы в соцсети
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Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона. «Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я, как и другие сотрудники администрации, категорически не согласен с многими его предложениями»,— написал Трамп.

При этом президент отметил, что благодарен  Болтону за его службу. Назвать нового советника по национальной безопасности Дональд Трамп обещал на следующей неделе.

Джон Болтон в Twitter написал, что сам сообщил президенту США об уходе в отставку накануне вечером. В ответ Дональд Трамп предложил «поговорить об этом завтра». О причинах своего решения  Болтон не сообщил, пишет «Коммерсант».

Темы: США
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