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Меркель посоветовала Европе перестать надеяться на США

16:59 11.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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США впредь не будут автоматически защищать Европу, поэтому Старому Свету отныне придется самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Об этом в ходе дебатов в бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы», — заявила Меркель. Ее слова привел ТАСС.

Канцлер добавила, что сейчас Европе придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить собственную безопасность. Меркель отметила, что нынешние дебаты проходят в то время, когда в мире происходят значительные глобальные перемены и смещение сил. При этом канцлер не отказала США в том, что они остаются мощной сверхдержавой как в военном смысле, так и в экономическом.

Американский эксперт, сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрагим ранее высказал мнение, что США постепенно превращаются в увядающую державу по всем показателям, сообщила газета «Известия». Вашингтон больше не может быть надежным партнером для других стран НАТО, заявил Ибрагим. Также эксперт отметил возрождение России.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Европа, США, Международная политика
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Комментарии читателей
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11.09.2019, 19:54
Гость: Кот Мурр

Вот ты Европеец уехал в Италию
Мне будет очень тебя не хватать
Но для других ты просто фе...ия
И это тоже нужно признать
--
Писать картину там ты будешь
Про Гитлера и Муссолини
Но и Бандеру не забудешь
Все трое пьют вино "мартини"
--
В Италии ты пил мартини
Картину долго ты писал
Про Гитлера и Муссолини
Ночами даже ты не спал
--
Там поболтал ты с продавцами
На итальянском языке
Похвастался ты там трусами
И свастикой на рукове
--
Знакомый дед-лакей в Неаполе
Встречал тебя у ресторана
Вы на Россию вместе ка..ли
Два одурманеных барана
--
В Швейцарии вот побывал ты
Назвал ты внука "Квазимодо"
Выпячивал там свои понты
А в голове твоей болото
11.09.2019, 18:40
Гость: Европеец

Базы Тебе захотелось ! Накось, выкуси.
Тут отлично видно какой Ты «из Берлина».
11.09.2019, 17:12
Гость: Александр из Берлина

Самая лучшая защита Германии и Европы выгнать американские базы с территории Германии и попросить Россию восстановить российскую - бывшую советскую базу в Вюнсдорфе (30 км от Берлина), которую вывел в 1994 году алкоголик Елцин, дерижируя в пьяном состоянии немецкими музыкантами в Берлине.
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