Меркель посоветовала Европе перестать надеяться на США

16:59

США впредь не будут автоматически защищать Европу, поэтому Старому Свету отныне придется самостоятельно обеспечивать собственную безопасность. Об этом в ходе дебатов в бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы», — заявила Меркель. Ее слова привел ТАСС.

Канцлер добавила, что сейчас Европе придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить собственную безопасность. Меркель отметила, что нынешние дебаты проходят в то время, когда в мире происходят значительные глобальные перемены и смещение сил. При этом канцлер не отказала США в том, что они остаются мощной сверхдержавой как в военном смысле, так и в экономическом.

Американский эксперт, сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрагим ранее высказал мнение, что США постепенно превращаются в увядающую державу по всем показателям, сообщила газета «Известия». Вашингтон больше не может быть надежным партнером для других стран НАТО, заявил Ибрагим. Также эксперт отметил возрождение России.