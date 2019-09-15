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Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины

21:08 15.09.2019
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Жириновский © KM.RU, Филипп Киреев
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны, пишет РИА Новости.

"В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", — написал он у себя в Telegram-канале.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР.  Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. По состоянию на начало сентября российские паспорта получили более 15 тысяч жителей ДНР.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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16.09.2019, 09:56
Гость: Он может наивный. А вот ты

очень глупый. Кто из сегодняшних русин жил в Чехословакии??? И венграм молиться на СССР надо бы по хорошему. В 45-м они заслужили зачистку. Но их пощадили.
16.09.2019, 09:47
Гость: Гениально

Только вместе с паспортом нужно выдавать и квартиры ибо чем украинецы хуже французских и американских актеров или спортсменов. И поют и прыгают любо дорого смотреть и слушать.
16.09.2019, 09:42
Гость: Александр из Берлина

Русский это не столько национальность, а состояние души - ментальность - если хотите цивилизация.
Неважно на какую букву оканчивается фамилия, а важно кем ты себя ощущаешь.
-
Например русские немцы, переселившиеся в Германию после развала СССР из Казахстана и Поволжья, называют русоками, т.к. они русские по духу.
-
Или например взять русского по фамилии, родившегося в России в Курске бывшего министра иностранных дел Климкина, который ненавидит русских и Россию.
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Другой пример возьмём Украинца Юрия Кота с украинской фамилией, но он русский, т.к. обладает русской душой.
--
И если украинцы, считающие себя русскими по духу, не признающими Бандеру в качестве Героя и не признающие бандеровские заклинания: "Слава Украине..", захотят получить российское гражданство, то его нужно без проволожек предоставлять.
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