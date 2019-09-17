В Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины

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Таможенники Белоруссии совместными усилиями с КГБ помогли обнаружить и пресечь схему переправки оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом сообщил глава белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

"Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось (оружие – ред.) в РФ", — рассказал Сенько.

По его словам, позднее в России при завершении спецоперации обнаружили большое количество оружия, передаёт РИА Новости. "Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", — уточнил глава ГТК.

Сенько также отметил, что с ростом числа желающих пересечь границу увеличиваются и попытки перемещения наркотических и психотропных веществ. В частности, по словам Сенько, в Белоруссии за восемь месяцев было возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков. "Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году", — уточнил Сенько.

При этом, по словам главы комитета, большинство изъятых наркотических веществ предназначались для российских получателей и везли их российские курьеры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна вынуждена была "наглухо закрыть" границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Глава государства поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку белорусские власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".

По данным Госпогранкомитета республики, белорусские пограничники в 2018 году изъяли на границе с Украиной более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.

