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В Белоруссии помогли остановить ввоз оружия в Россию с Украины

06:24 17.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Таможенники Белоруссии совместными усилиями с КГБ помогли обнаружить и пресечь схему переправки оружия с Украины в Россию транзитом через территорию республики. Об этом сообщил глава белорусского Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрий Сенько.

"Мы совместно с Комитетом государственной безопасности отрабатывали информацию, когда с Украины транзитом через Республику Беларусь перемещались части оружия в Литву и оттуда более крупными партиями перемещалось (оружие – ред.) в РФ", — рассказал Сенько.

По его словам, позднее в России при завершении спецоперации обнаружили  большое количество оружия, передаёт РИА Новости. "Это и автоматы, и пистолеты, и стрелковое оружие в виде винтовок, это и большое количество, около девяти тысяч, боеприпасов. Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации", — уточнил глава ГТК.

Сенько также отметил, что с ростом числа желающих пересечь границу увеличиваются и попытки перемещения наркотических и психотропных веществ. В частности, по словам Сенько, в Белоруссии за восемь месяцев было возбуждено 129 уголовных дел по фактам незаконного перемещения наркотиков. "Что характерно, в четыре раза по весу количество наркотиков больше, чем за аналогичный период прошлого года: практически 626 килограммов изъято против 155 в прошлом году", — уточнил Сенько. 

При этом, по словам главы комитета, большинство изъятых наркотических веществ предназначались для российских получателей и везли их российские курьеры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна вынуждена была "наглухо закрыть" границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия. Глава государства поручил усилить охрану южных рубежей страны и не исключал возможного увеличения числа пограничников на границе с Украиной, поскольку белорусские власти видят, "сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется".

По данным Госпогранкомитета республики, белорусские пограничники в 2018 году изъяли на границе с Украиной более 800 боеприпасов и 76 единиц оружия.
 

Темы: Белоруссия, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 13:17
Гость: Евсей

Помнится некто Турчинов, он же "кровавый пастор" вещал о переносе войны на территорию России. Как-то его его же Бог надоумил без ума это делать. Ну и тут обделались, неспособны даже оружие переправить. Говорил же когда-то Бисмарк что трогать русских себе же на голову. А головы у киевских властей какие-то узконаправленные - там, где украсть мастера, там где сделать что-то другое рано или поздно обос....ся. Не могут без хозяина.
17.09.2019, 12:12
Гость: kib

"для него существует только слово".Ну да - "вначале было слово"(с) Библия. А если всерьёз,то говорили что не хулиганьте, Крым заберем ? Говорили...Крым наш. Да и ещё...нет войны "России с Украиной", есть война Украины с Русским миром. Но она (как всегда) для Хохляндии кончится по любому плохо. И насчет "каннибализма"...хохол как всегда - хохол."Слышал звон",а "откуда ноги" растут ему никчему...в Швеции, в Риксдаге на полном серьёзе обсуждали ВОЗМОЖНОТЬ каннибализма.Впрочем они и педофилию собираются узаконить, так что уж о поедание себе подобных
17.09.2019, 12:00
Гость: kib

"Русский"...от тебя салом с цибулей несет. Ну а Белоруссии помогали и ПОМОГАТЬ БУДЕМ. Российский бюджет выдержит так что не переживай за Российских пенсионерах. Да ...кстати некоторым категориям пенсионеров подняли пенсии. Якши, хохол ?1
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