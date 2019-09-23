Украина намерена принудить Россию к установлению морской границы

18:51

На Украине вспомнили об отсутствии морской границы с Россией: в 2003 году Украина и Россия подписали договор о российско-украинской государственной границе, но морские границы этим документом установлены не были.

В том же году между странами был также заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое соглашение заключено не было.

В связи с этим Государственная служба морского и речного транспорта Украины призвала кабмин и Владимира Зеленского инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы, пишет Украина.ру со ссылкой на первого замначальника Госгидрографии Богдана Устименко.

По его словам, без установления морской границы Украина не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря.