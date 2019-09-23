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Украина намерена принудить Россию к установлению морской границы

18:51 23.09.2019
Фото с сайта news-front.info
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На Украине вспомнили об отсутствии морской границы с Россией: в 2003 году Украина и Россия подписали договор о российско-украинской государственной границе, но  морские границы этим документом установлены не были.

В том же году между странами был также заключен Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. В соответствии с ним,  Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Но такое соглашение заключено не было.

В  связи с этим Государственная служба морского и речного транспорта Украины призвала кабмин и Владимира Зеленского инициировать принудительный переговорный процесс с Россией по установлению морской границы, пишет Украина.ру со ссылкой на  первого замначальника Госгидрографии Богдана Устименко.

По его словам, без установления морской границы Украина не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах большей части собственного территориального моря.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 05:34
Гость: ха-ха-ха

Морская граница незалежной с Россией добавит ей суверенитета.
23.09.2019, 21:46
Гость: Морские

границы (территориальные воды) установлены давно международными соглашениями в морских милях.
Если эти идиоты уже, кроме как по-украински, ни на каком языке не читают, это их личные трудности.
23.09.2019, 20:17
Гость: полухохол

"Принудиловка" у бандеровцев "обломата под корень" еще ополченцами Донецка и Луганска!Болтуны и брехуны на все оставшиеся года.
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