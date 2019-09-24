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Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

07:03 24.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Гражданин России Андрей Тюрин признал себя виновным в хакерских атаках на серверы американской компании JPMorgan Chase & Co и ряда других финансовых структур США. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Тюрин признался в краже персональных данных более чем 80 миллионов клиентов в рамках сделки со следствием. В результате оного обвинение будет требовать для хакера наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

Агентство отмечает, что россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка.

Всего же Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовыъ органихаций. По версии обвинения, полученная информация использовалась для мошеннических финансовых схем.

Тюрин был арестован в 2018 году в Грузии и экстрадирован в США. Ожидается, что суд огласит приговор 13 февраля 2020 года. 

Темы: США, Резонансные судебные процессы в мире, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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24.09.2019, 13:53
Гость: Надо амеров сажать ...на место.

Идём на любое ток шоу, ловим любого агента ЦРУ и в КПЗ. Он черезнеделю сознается ,что пытался заминировать детскую песочницу, украсть статую Петра и расскажет о чём сговорились Гришка Отепьевс отцом Варламом на Литовской границе.
24.09.2019, 12:56
Гость: Свидетель

Киссенджер нагнул в свое время правителей Саудовской Аравии, чтобы они резко повысили нефтедобычу, чтобы обвалить стоимость барреля. Это привело к экономической катастрофе Союза. Это была сознательная акция. Киссенджер замешан во многих основных бойнях - Вьетнам, Чили .... Украина. Вместо трибунала - его Пу в российские академики назначил. Можно было бы и Гитлера посмертно впридачу.
24.09.2019, 11:52
Гость: Олег

В американской тюрьме любой, если его туда посадят, в чем угодно признается.
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