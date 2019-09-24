Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках
Гражданин России Андрей Тюрин признал себя виновным в хакерских атаках на серверы американской компании JPMorgan Chase & Co и ряда других финансовых структур США. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
Тюрин признался в краже персональных данных более чем 80 миллионов клиентов в рамках сделки со следствием. В результате оного обвинение будет требовать для хакера наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.
Агентство отмечает, что россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка.
Всего же Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовыъ органихаций. По версии обвинения, полученная информация использовалась для мошеннических финансовых схем.
Тюрин был арестован в 2018 году в Грузии и экстрадирован в США. Ожидается, что суд огласит приговор 13 февраля 2020 года.