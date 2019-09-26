Ой, как неудобно получилось

Глядя на то, как проходит Генассамблея ООН, невольно ловишь себя на мысли о том, что ее срежиссировал Владимир Зеленский – только не президент, а комик

Генассамблея ООН напоминает постмодернистский спектакль с неожиданными откровениями



Стоп-кадр из видео в YouTube

Заседание текущей генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций стало моментом «славы» для Украины и для ее президента лично. Но только совсем не в том смысле, в котором хотелось бы самым украинцам.

Об Украине, пожалуй, столько не писали и не говорили никогда в ее истории. Майдан плачет в углу от зависти и трет кулачками покрасневшие глаза. Ведь события 2014 года все равно воспринимались миром примерно как возня в семеновской Нагонии. А в этот раз Незалежная едва не превратилось в то самое яйцо, в котором хранится смерть Кащеева (в смысле – политическая погибель Трампа).

Все дело в том, что генассамблея, на которой была запланирована встреча Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, совпала по времени со скандалом в США, в ходе которого хозяина Белого дома обвинили в том, что он пользует Незалежную и ее президента как в свое время порноактрису Сторми Дэниэлз (согласно ее трактовке событий, конечно).

Мол, Трамп принуждал Зеленского провести расследование деятельности членов семьи своего политического оппонента Джо Байдена, а в обратном случае грозил остановить оказание Незалежной военной помощи. Американские демократы так вошли в раж, что даже попытались запустить процедуру импичмента.

Правда, как оказалось, демократы забили гол не столько Трампу, сколько самим себе. Трамп обнародовал стенограмму печально известного разговора. Мало того, что рейтинг самого Байдена на фоне стычки и обвинений в коррупции в Штатах обвалился, так оказалось, что никакого давления в конкретном разговоре не было.

Президент США во время телефонного общения с украинским коллегой даже не обмолвился о военной помощи Незалежной. А Байдена упомянул всего один раз – в контексте борьбы с коррупцией (на что, в принципе, имел право – ведь речь идет об американских гражданах). Вот только Зеленскому Трамп обнародованием текста разговора оказал медвежью услугу.

Судя по расшифровке стенограммы, украинский лидер общался с американским политиком подчеркнуто угодливо. В частности, на замечание Трампа о том, что Европа ничего не делает для Украины, поспешил согласиться «на 1000%» и принялся поливать грязью Ангелу Меркель с Эмманюэлем Макроном. А еще называл американского президента своим «великим учителем»...

После такой милой беседы весь мир с нетерпением ожидал личной встречи Трампа с Зеленским на полях генассамблеи. И она состоялась. Выглядела, правда, достаточно унизительно.

Когда Зеленский попросил Трампа дать слово, что тот приедет на Украину, американский президент вежливо «отморозился», ограничившись дежурным «постараюсь». А когда Зеленский униженно заметил, что Трамп не назвал дату для явки в Вашингтон самого украинского президента, американский лидер вообще ничего не ответил.

Трамп, явно снимая с себя ответственность за помощь Незалежной, указал Зеленскому на то, что Украина потеряла Крым при прошлой американской администрации и дважды посоветовал по всем вопросам, связанным с российско-украинскими отношениями, обращаться в Москву. Выражение лица Зеленского при этом было, мягко говоря, кислым.

Между делом Трамп еще раз обвинил Францию с Германией в том, что они недостаточно активно помогают Украине. По предположению экспертов, американский президент сделал это, чтобы его потом не обвиняли в «распускании сплетен» за глаза. Но то, что для Трампа просто вопрос этикета, для Зеленского теперь превращается в большую проблему. Ведь клянчить деньги у оскорбленных европейцев станет куда сложнее...

Ну и, конечно, Зеленский еще несколько раз подтвердил, что Трамп не оказывал на него никакого давления, хихикал и подобострастно заглядывал хозяину Белого дома в глаза.

Если республиканцы проиграют следующие президентские выборы, а Зеленский до этого момента сохранит за собой кресло, на первую встречу к представителям новой демократической администрации ему лучше будет явиться в лучших традициях современного западного общества – в ошейнике и с кляпом в зубах...

В общем, все как в бородатом анекдоте: «Ой, как неудобно получилось». Причем, со всех сторон – и с Францией, и с Германией, и с демократами, которые раньше, по сути, были главными адвокатами Майдана в США.

С Россией у Зеленского тоже на генассамблее получилось очень неудобно. Президент-комик в лучших традициях Порошенко объявил, что Киев воюет с Москвой. И показал пулю калибром 12,7 мм, которой «русские» якобы убили «оперного певца» Василия Слипака.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Во-первых, Зеленский дипломатично умолчал о том, что именно делал «оперный певец» в Донбассе. А ведь тот в составе экстремистской группировки «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) прибыл убивать мирное население региона.

Выборочный подход Зеленского понятен – украинские ультраправые радикалы уже во всем мире имеют дурную репутацию. Но если говоришь А, нужно говорить и Б, не правда ли?

Во-вторых, Слипак погиб при хорошо известных всем участникам конфликта и прессе обстоятельствах. Он поливал территорию ДНР огнем из пулемета. И его обезвредил хорошо известный донецкий снайпер. Выстрелом из винтовки калибра 7,62. А значит, господин Зеленский в лучших традициях «западных партнеров и белого порошка» притащил в ООН совсем другую пулю.

В-третьих, креативный комик мог бы придумать что-то новенькое. Кусок маршрутки и российские паспорта, которые показывал с трибуны Петр Порошенко, уже давно растащили на мемы, которые, как известно, экс-президенту Украины рейтинга не прибавили. В народе такой подход к делу называют емким словом «грабли».

И напоследок, после всех сказанных в адрес России гадостей Владимир Зеленский мило расшаркался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, аккуратно подискутировав с ним по поводу ситуации в Донбассе. Поведение украинского лидера после всего сказанного им выглядело, мягко говоря, странно.

Впрочем, в неудобные ситуации попадал не только Зеленский. Некие доброхоты притащили на генассамблею шведскую школьницу (а по совместительству экологическую активистку) с синдромом Аспергера - Грету Тунберг.

Она наговорила мировым лидерам море грубостей. О том, что ее лишили детства. Мол, пока элиты рассуждают об экономике, гибнут целые экосистемы. В Америку из экологических соображений девочка прибыла не на самолете, а на яхте с опечатанным двигателем.

Правда, девочка почему-то не подумала о том, что при производстве углепластиковой яхты экология пострадала ну никак не меньше, чем при использовании дизельного двигателя. И о том, что суденышко стоит «всего-навсего» 4 млн евро.

И если запретить самолеты и пересесть на яхты, то трансокеанские путешествия станут роскошью, доступной только узкому кругу избранных. Например, семье Ротшильдов, для которых эта самая яхта была построена... В общем, из задушевного выступления маленькой активистки получился славный фарс. И все это прекрасно поняли.

Еще, наверное, очень неудобно чувствовал себя президент Бразилии – крайнеправый ставленник США Жаир Болсонару. Когда ты с трибуны на весь мир рассказываешь о том, что леса Амазонии не горят, хотя весь мир прекрасно знает, что это, мягко говоря, неправда, наверное, чувствуешь себя немного глупо. Как и когда пытаешься доказать миру, что Амазония – это не легкие планеты и что живущие в лесу индейцы просто мечтают о том, чтобы его вырубили...

И даже Трамп наверняка чувствовал себя немного не в своей тарелке. Ведь помимо пламенной речи о том, что людям нужно быть патриотами своих стран и отказаться от политики глобализма, ему пришлось выдавить из себя нежный рассказ о том, как он поддерживает и будет защищать ЛГБТ-движение. Хотя политика господина Трампа сразу после его избрания на пост президента свидетельствовала о том, что гомосексуалистов он лично как минимум недолюбливает.

В общем, генассамблея ООН из серьезного «протокольного» мероприятия превратилась в нечто клиповое, несуразное и бурлескное. Добрая половина ключевых участников действа достаточно смешно и нескладно врет, а остальные, взирая на их паршивую игру, пытаются из вежливости делать вид, что все идет как надо.

Может быть, стоит в следующий раз отправить им туда одного известного эффективным освоением бюджета российского режиссера-постмодерниста? Он, по крайней мере, сможет добавить в действо драйва. Например, заставит выступающих выходить на трибуну исключительно голышом. В контексте того, во что западные лидеры и их миньоны превращают генассамблею, это будет смотреться гармонично...