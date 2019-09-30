В Сирии русский язык будут преподавать в школах как второй иностранный

20:28

Россия намерена оказать помощь сирийцам в организации преподавания русского языку в школах, сообщил в понедельник ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников, подводя итоги поездки российской делегации в Сирию.

"Самое главное, о чем мы еще говорили, - это о намерении сирийцев преподавать русский язык в качестве второго иностранного, и министр просвещения такое предложение озвучил. Процесс уже идет", - цитирует Мельникова РИА Новости.

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ намерен в ближайшее время обратиться к министерству просвещения России с просьбой проработать вопрос об оказании содействия в преподавании русского языка школьникам Сирии.

"Мы почувствовали, что, собственно, продовольственная помощь уже менее востребована, речь идет о достаточно серьезных инфраструктурных проектах, которые надо реализовывать. Школа – один из них", - сказал Мельников, говоря о своих впечатлениях от гуманитарной поездки в Сирию.

