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В Сирии русский язык будут преподавать в школах как второй иностранный

20:28 30.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com

Россия намерена оказать помощь сирийцам в организации преподавания русского языку в школах, сообщил в понедельник ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников, подводя итоги поездки российской делегации в Сирию.

"Самое главное, о чем мы еще говорили, - это о намерении сирийцев преподавать русский язык в качестве второго иностранного, и министр просвещения такое предложение озвучил. Процесс уже идет", - цитирует Мельникова РИА Новости.

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ намерен в ближайшее время обратиться к министерству просвещения России с просьбой проработать вопрос об оказании содействия в преподавании русского языка школьникам Сирии. 

"Мы почувствовали, что, собственно, продовольственная помощь уже менее востребована, речь идет о достаточно серьезных инфраструктурных проектах, которые надо реализовывать. Школа – один из них", - сказал Мельников, говоря о своих впечатлениях от гуманитарной поездки в Сирию.
 

Темы: Россия, Сирия, Образование в мире
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Комментарии читателей
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01.10.2019, 01:06
Гость: демагог

В качестве ответного доброго жеста необходимо в России преподавать сирийский язык как второй иностранный.
01.10.2019, 00:33
Гость: дану

Да для России сирийцы, желаищие учить русский язык, всяко лучше таких персонажей, как Вы, которые по любому поводу только и хают Россию
30.09.2019, 22:53
Гость: Ради этого

стоило повышать пенсионный возраст?
Все комментарии (6)
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