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В Госдуме заявили о возможном возобновлении полетов в Грузию

12:00 8.10.2019
Тбилиси. Фото с сайта pixabay.com
Тбилиси. Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Акции протеста в Грузии

Депутаты Госдумы обсуждали с представителями «Альянса патриотов Грузии» скорое восстановление авиасообщения между странами. По словам председателя комитета ГДпо делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, это может произойти уже в самое ближайшее время.

«Мы обсуждали вопрос о возможном восстановлении авиасообщения между нашими странами», — заявил парламентарий «Интерфаксу» по итогам встречи.

Калашников отметил, что не может назвать конкретных сроков. Но добавил, что Москва могла бы на это пойти «в самое ближайшее время».

Встреча Межпарламентской группы диалога России — Грузии проходила в Госдуме 8 октября. На встрече представитель «Альянса» Гиоргий Ломия особо подчеркнул, что в отношениях между странами наступил подходящий момент для прямого разговора.

Российские авиакомпании остановили все полеты в Грузию 8 июля 2019 года. Кроме того, российским туроператорам с этого этого же момента рекомендовали воздерживаться от организованных поездок в эту страну. Такой указ подписал президент РФ Владимир Путин 21 июня после антироссийских беспорядков в Тбилиси.

Темы: Россия, Грузия, Акции протеста в Грузии
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 15:11
Гость: Психиатр

Езжайте сами туда, господа, про которых плохо нельзя... Память, как у рыбки аквариумной...
08.10.2019, 15:09
Гость: Москвич

А что вы принимаете за гордость? Вставать в позу каждый раз, когда какой-либо отдельный грузинский шоумен, совершенно частное, а не официальное лицо, не от большого ума обматюгал нашего лидера ? Причем сделал это на фоне всеобщего осуждения, как народа, так и властей Грузии?
Или всякий раз, когда нелепое поведение наших депутатов в парламенте Грузии вызовет уличные протесты ?
это, батенька, глупость, а не гордость.
08.10.2019, 12:23
Гость: думцы не гордые

Если у думцев ракетно-космической державы нет элементарной гордости,то пусть открывают авиасообщение с Грузией до следующих плевков и оскорблений.
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