Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении

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Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству страны о проведении расследования роли Украины в катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе в июне 2014 года, пишет "Интерфакс".

С соответствующей инициативой 1 октября выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Его единогласно поддержали все остальные депутаты.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для проведения подобного расследования. Однако он не стал возражать против данной инициативы, предупредив лишь, что могут возникнуть сложности, так как потребуется сотрудничество России.

Малазийский Boeing-777, совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших были подданными Нидерландов.

Власти Киева обвинили в произошедшем ополченцев. Те ответили, что не распалагают вооружением, позволяющим сбить воздушное судно на такой высоте. Однако международная группа в результатах расследования написала, что самолет сбила система "Бук", которая была доставлена из России, а потом возвращена обратно. В Москве заявляют о предвзятости и необъективности расследования. Эксперименты предприятия "Алмаз-Антей", занимающегося производством систем ПВО, показали, что самолет был сбит с территории, контроливовашейся украинской армией.