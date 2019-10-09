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Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении

07:48 9.10.2019
Скриншот с YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Парламент Нидерландов одобрил требование к правительству страны о проведении расследования роли Украины в катастрофе малайзийского "Боинга" в Донбассе в июне 2014 года, пишет "Интерфакс".

С соответствующей инициативой 1 октября выступил депутат от Христианско-демократической партии Крис Ван Дам. Его единогласно поддержали все остальные депутаты.

Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявлял, что не видит оснований для проведения подобного расследования. Однако он не стал возражать против данной инициативы, предупредив лишь, что могут возникнуть сложности, так как потребуется сотрудничество России.

Малазийский Boeing-777, совершавший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших были подданными Нидерландов.

Власти Киева обвинили в произошедшем ополченцев. Те ответили, что не распалагают вооружением, позволяющим сбить воздушное судно на такой высоте. Однако международная группа в результатах расследования написала, что самолет сбила система "Бук", которая была доставлена из России, а потом возвращена обратно. В Москве заявляют о предвзятости и необъективности расследования. Эксперименты предприятия "Алмаз-Антей", занимающегося производством систем ПВО, показали, что самолет был сбит с территории, контроливовашейся украинской армией. 

Темы: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 15:26
Гость: Пилот

Кремль умеет стрелки переводить, если дело с самолетом раскрутить, то Пороха реально можно сдать и посадить вместе с его командой, Нидерланды должны выписать ордер на его арест и выдачу. Если вспомнить Каддафи очень тяжко пришлось когда на него падение самолета в Локерби навесили, он всем родственникам погибших платил огромную компенсацию, Петя точно разорится. Дело также было темное произошел взрыв на борту а обвинили Ливию и Каддафи, и их сделали крайними, хотя никаких прямых доказательств как не было так и нет.
09.10.2019, 14:32
Гость: гнус

Очередное словоблудие!Все будет как и с убийством Д.Кенеди т.е НИКАК!
09.10.2019, 13:33
Гость: kib

...это уже второй гражданский борт. И самое интересно по тому же маршруту должен был пролететь "самолет № 1".И флаг одинаковый..."самолет не тот" сказал украинский летчик-истребитель.
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