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Зарубежные СМИ сообщили о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

08:37 9.10.2019
Скриншот с YouTube
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Ответственность за попытку госпереворота в Черногории, "компанию по дестабилизации" Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, лежит на специальном подразделении Главного разведывательного управления РФ (ГРУ), сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах.

Как пишет издание, ранее данные инциденты расследовались как отдельные не связанные между собой эпизоды. Теперь же считается, что все эти операции являются "скоординированной кампанией по дестабилизации Европы" со стороны России. И за все этим стоит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

Сообщается, что данное "подразделение 29155" существует как минимум десять лет, но о нем стало известно спецслужбам в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории. Утверждается, что оно базируется в Москве, а его сотрудники участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте на Украине. При этом о его существовании, "скорее всего" не знают другие сотрудники ГРУ.

Издание направило запрос о существовании данного подразделения пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который перенаправил журналистов издания в Минобороны РФ.

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Российские спецслужбы и разведка
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 16:07
Гость: ???

На но тупого западного обывателя этот жуткий примитив похоже действует.
09.10.2019, 15:00
Гость: Злой

Какой же провал, если они всех там в Англии ра...ком поставили и там никто ни о чем другом думать не может, все другие дела и проблемы забросили и пустили на самотек. Вон даже из ЕС никак выйти не могут из-за Чепиги. Потрясающий успех!Завидуйте молча. :)
09.10.2019, 14:57
Гость: Злой

Однако ваш кот большой эстет.:)
Все комментарии (21)
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