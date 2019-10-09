Зарубежные СМИ сообщили о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы»

08:37

Ответственность за попытку госпереворота в Черногории, "компанию по дестабилизации" Молдавии, отравления болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, лежит на специальном подразделении Главного разведывательного управления РФ (ГРУ), сообщила газета The New York Times со ссылкой на сотрудников разведки в четырех западных странах.

Как пишет издание, ранее данные инциденты расследовались как отдельные не связанные между собой эпизоды. Теперь же считается, что все эти операции являются "скоординированной кампанией по дестабилизации Европы" со стороны России. И за все этим стоит элитное сверхсекретное подразделение российской разведки, которое "специализируется на подрывной деятельности, саботаже и убийствах".

Сообщается, что данное "подразделение 29155" существует как минимум десять лет, но о нем стало известно спецслужбам в 2016 году после неудавшегося госпереворота в Черногории. Утверждается, что оно базируется в Москве, а его сотрудники участвовали в афганской и чеченских войнах, а также в конфликте на Украине. При этом о его существовании, "скорее всего" не знают другие сотрудники ГРУ.

Издание направило запрос о существовании данного подразделения пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, который перенаправил журналистов издания в Минобороны РФ.